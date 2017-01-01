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Bir turnuvada 14 madalya



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MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de yapılan İller arası 19 Mayıs Gençlik Haftası Judo Turnuvası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Judo Takımı 14 madalya toplayarak takım halinde de genel toplamda 1. sırada yer aldı.

İzmir Judo İl Temsilciliği'nin 2017 yılı faaliyet programında yer alan İller arası 19 Mayıs Gençlik Haftası Judo Turnuvası, geçtiğimiz hafta sonu İzmir Buca Afet Evleri Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvada mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Judo Takımı, başarılı performansıyla rakiplerine gözdağı verdi. Yeşil-beyazlı sporcular 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazanarak judodaki başarını bir kez daha ispatladı. Öte yandan yeşil-beyazlı sporcular elde ettikleri başarılı derecelerle genel toplamda takım halinde 1. sırada yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle kulübümüzü ve şehrimizi gururlandıran yeşil-beyazlı judocularımız yine önemli başarılara imza attılar. Sporcularımız turnuvadan 14 madalya toplayarak takım halinde de 1. oldu. Bu anlamda başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Turnuvada Mehmet Şahin Ertem 30 kilogramda 1., İsmail Durbak 42 kilogramda 1., Sena Tepe 52 kilogramda 1., Zilan Ertem 28 kilogramda 1., Pınar Boğa 32 kilogramda 2., Nimet Şişik 48 kilogramda 2., Efe Alandere 55 kilogramda 2., Abdullah Verim 30 kilogramda 3., Mehmet Altaş 34 kilogramda 3., Sedat Aslan 38 kilogramda 3., Mustafa Yağız Karaca 42 kilogramda 3., Semih Acar 34 kilogramda 3., Sami Yusuf Çiçek 46 kilogramda 3., Taha Mert Barmaksız 55 kilogramda 3. oldu.

(AY-Y)



24.05.2017 17:21:29 TSI

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