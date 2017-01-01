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Alaşehirli 'Sarı Melekler'den altyapıya iki takviye



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, Manisa Ata Spor Kulübü'nde forma giyen pasör Busenur Çoban ve smaçör Sevim Odabaşı'nı kadrosuna dahil etti.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alaşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, gelecek vadeden 2002 doğumlu 2 genç sporcuyu renklerine bağladı. Manisa Ata Spor Kulübü'nde forma giyen pasör Busenur Çoban ve smaçör Sevim Odabaşı'nı kadrosuna katan Sarı Melekler, Avşar Barajı Sosyal Tesislerinde imza töreni düzenledi. İmza törenine, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Voleybol Şubesi İdari Menajeri Şevket Çömçömoğlu, Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Kürşad Çetin, Yardımcı Antrenör Murat Benekli ve Manisa Ata Spor Antrenörü Osman Koca katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Dr.Gökhan Karaçoban, altyapıya çok önem verdiklerini, bu nedenle yetenekli gelecek vadeden iki genç sporcuyu bünyelerine kattıklarını ve önümüzdeki yıllarda Alaşehir'den voleybol milli takımlarına ve üst düzey takımlara sporcu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Konuşmasının sonunda Başkan Karaçoban, transfer edilen 2 genç sporcunun yetişmesinde ve transfer sürecindeki katkılarından dolayı Manisa Ata Spor Kulübü Antrenörü Osman Koca'ya da teşekkürlerini iletti.

(ÖND-Y)



24.05.2017 17:21:30 TSI

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