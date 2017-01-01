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Bizim Ev Engelliler Merkezi yeni binaya kavuşuyor



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin engellileri her anlamda hayata bağladığı Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi modern bir binaya kavuşuyor.

19 Mayıs Mahallesi'nde yapılacak yeni bina için Nilüfer Belediyesi ve Taşyakan İnşaat Limited Şirketi arasında protokol imzalandı. Taşyakan İnşaat Limited Şirketi, Nilüfer Belediyesi ile imzaladığı protokol çerçevesinde Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin yeni binasını, ruhsat tarihinden itibaren 30 ay içerisinde tamamladıktan sonra bağışlayacak.

7 bin 518 metrekarelik alana inşa edilecek merkezin protokolü Halk Evi'nde gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle, hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sosyal projeler konusunda örnek kent Nilüfer'de, engelsiz hayat için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla da öncüyüz. 2011 yılı Nisan ayında Bizim Ev'i hayata geçirdik. Bizim Ev, engelli bireyler ve yakınlarına bağımsız ve verimli zamanlar kazandırmak, engelliliğe dair toplumsal farkındalık oluşturmak için kuruldu. Engelli ve engelsizler üretmenin ve paylaşmanın keyfini Bizim Ev çatısı altında yaşama imkanı buluyor. Sanattan spora ve müziğe, atölye çalışmalarından engelli hakları ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmetine sürekli artan bir çalışma yelpazesine sahip olan Bizim Ev, katılımcı sayısını da hızla artırıyor. Taşyakan İnşaat ile imzalayacağımız bağış protokolü çerçevesinde, 19 Mayıs Mahallesi'nde, 7 bin 518 metrekare alanda yapılacak olan Bizim Ev'de hayallerimiz de alanımız da artık daha da genişliyor" diye konuştu.

Taşyakan İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Taşyakan da böyle bir projede yer alarak engellilerin yanı sıra ailelerinin de hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi. Taşyakan, "Engellilerin annelerinin kendilerine ayıracak çok kısa zamanları var. Bütün vakitlerini çocuklarına ayırdıkları için kendi hayatlarından da çok çalıyorlar. Burada belki de günde 6 saat, 8 saat annelerin de özgür olabileceği, çocuklarının da daha farklı eğitim alıp aynı zamanda kendi özelliklerini daha ön plana çıkarabileceği platform söz konusu. Bu proje sadece Nilüfer bölgesine değil tüm Bursa'ya hitap edecek bir proje, o açıdan da başkanımızı kutluyorum. İşin en önemli kısmını kendileri zaten çok güzel bir şekilde çözmüşler" dedi.

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 7 bin 518 metrekarelik alana sahip olacak. Bizim Ev'in yeni binasında daha fazla engelli birey ve yakınına ulaşılması hedefleniyor. Engelli oyun grupları, gezinti bahçesi, spor sahası, tarım alanı ve uygulama serasının de yer alacağı yeni yerleşkede engellilerin sanat atölyelerinde ve tarım alanlarında ürettiği ürünlerin halka açık satışının yapılacağı atölye ve satış noktası da olacak.

(MŞ)



24.05.2017 17:23:08 TSI

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