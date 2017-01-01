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Vakıf Okulları'ndan yıl sonu şöleni



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğrencileri, Yıl Sonu Şöleni gerçekleştirerek sene boyunca hazırladıkları projeleri sergilediler.

Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, Atatürk Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Şimşek ve çok sayıda misafirin konuk olduğu şölende öğrenciler, bilim ve sanat dallarındaki yeteneklerini sergilediler.

Hayatı kolaylaştıracak ve insanların sağlıklarını güven altına alacak projelerin ağırlıkta olduğu sergiye ilgi de yoğun oldu. Öğrencilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, uygulamalı olarak projelere katıldı.

Ziyaretin ardından öğrenciler, misafirlerine yine kendilerinin yapmış olduğu filografi çalışmalarından hediye etti.

(ERZ-AT-Y)



24.05.2017 17:24:27 TSI

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