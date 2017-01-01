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Gökkaya'nın dereleri güvenli hale geliyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesinde bulunan Kayadibi ve Avran derelerinde ıslah ve temizlik çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki derelerin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'ndeki dereler de kontrol altına alınıyor. MASKİ ekipleri, mahallede yer alan Kayadibi Deresindeki taşkın tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına başladı. Yürütülen iş kapsamında, iki ayrı noktada menfez imalatı yapılarak sağlıklı su akışı sağlanacak. Islah çalışmasının yanı sıra, Avran Deresi'nde de birikme yaparak su baskını riskini yükselten yabancı madde ve bitkilerin arındırılması amacıyla bir kilometre uzunluğundaki alanda temizlik çalışması gerçekleştirilecek. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, mahalle içerisinden geçen dereler kontrol altına alınarak güvenlikleri sağlanacak.

(ÖND-Y)



24.05.2017 17:25:57 TSI

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