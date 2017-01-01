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Manisa Büyükşehir'den beyaz baston desteği

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:25
Manisa Büyükşehir'den beyaz baston desteği
Manisa Büyükşehir'den beyaz baston desteği

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi'ne 150 adet beyaz baston desteğinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi'nce talepte bulunulan 150 adet beyaz baston, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy tarafından Dernek Başkanı Hüseyin Pehlivan'a teslim edildi. Daire Başkanı Ergün Aksoy'a, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir de eşlik etti. Dernek binasına gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla Daire Başkanı Aksoy'a teşekkürlerini ileten Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, "Beyaz baston bizler için her şeyden daha önemli. Bu konuda gerçekten Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl da aynı desteği sağlamıştı. Bu yıl da stoklarımız azaldığında sizlere ulaştık, siz de hiç ikiletmeden hemen talebimizi yerine getirdiniz" dedi.
Beyaz bastonu görme engelliler için önemine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy da, "Beyaz bastonun olmadığı takdirde yaşanılabilecek zorluklara geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen etkinlikte hep birlikte tanık olmuştuk. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımıza Cengiz Ergün önderliğinde engelli kardeşlerimize kolaylıklar sağlamak adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl bedensel engelli vatandaşlarımıza 120 adet akülü sandalye desteğinde bulunduk. Hayatın her aşamasında nerede destek olabileceksek bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Dernek Başkanı Hüseyin Pehlivan'a beyaz bastonları teslim etti.
(AY-Y)

24.05.2017 17:25:08 TSI
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