YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmangazi'den Tuna Mahallesi'ne sosyal tesis

Osmangazi'den Tuna Mahallesi'ne sosyal tesis



(Fotoğraflı)



Alper Tüydeş

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi'ne spor tesisi inşa ediyor.

Osmangazi Belediyesi, Tuna Mahallesi'ne ve Tunaspor'a modern bir sosyal tesis kazandırıyor. Toplam 547 metrekare alan üzerine 2 kat olarak inşa edilecek olan Tuna Sosyal Tesisi'nin ilk katında spor lokali, ikinci katında ise çok amaçlı salon, toplantı salonu yer alacak. Tesisin 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Tuna Mahallesi'ne ve mahallenin gençlerine yeni bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmangazi'de tarihi değerlerimize sahip çıktığımız gibi modern şehrin inşası noktasında da çalışmalarımızı sürüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak hayatın her alanında varız. Şehrin yenilenmesinde, gençliğe hizmette, eğitimde, sporda ve kültür sanatta hizmet üretiyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler Bursa sınırlarını aşıp tüm Türkiye'ye örnek oluyor" dedi.

Planlı bir Osmangazi inşa ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi'nin kurulduğu 1987 yılından 2009 yılına kadar vermiş olduğu inşaat ruhsatı sayısı 11 bin 700. Bizim göreve geldiğimiz 2009 yılından 2016 yılına kadar verilen inşaat ruhsatı sayısı ise 10 bin. Yani belediye kurulduğu günden 2009 yılına kadar verilen inşaat ruhsatı sayısına 7 yılda ulaşmışız. Yapı kullanma izni olarak da baktığımızda bu dönemde çok daha fazla yapıya izin verdik. Bu bizim imarlı bir şehir inşa ettiğimizi gösteriyor. Hamitler-Güneştepe bölgesinde 26 bin daireye oturma izni verdik. O bölgede yaklaşık 110 bin nüfuslu bir şehir inşa ettik. Demirtaş bölgesinde 2009 yılında göreve geldiğimizde nüfus 16 bindi. Şuan da nüfus 83 bine çıkmış. Her dönem 50 bin kişilik planlı bir şehir kurulmuş olsaydı Bursa'da şu an kaçakla ilgili bir sorun olmazdı. Kaçak ve plansız yapılaşmadan dolayı kamulaştırmalara ciddi bir bütçe ayırıyoruz. Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için şu ana kadar 120 milyon kamulaştırma yaptık. 10 sene önce belediye bütçesi 100 milyondu. Kent Meydanı için kamulaştırmaları yaptık şimdi projeyi çalışıyoruz. Tuna Mahallesi'nde de bugüne kadar 4 buçuk milyonluk kamulaştırmalar yaptık.

Yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Yürüttükleri çalışmalarla Bursa'nın tarihi kimliğiyle, doğasıyla ve yeşiliyle yeniden hürriyetine büründüğü dile getiren Başkan Dündar, "Bunlar uzun vadeli planlamalar sonucunda ortaya çıkan çalışmalar. Tunaspor Sosyal Tesisi de geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ciddi bir yatırım. Gençlerimizin spor yapabileceği yerler. Tüm mahallelerimizde inşa ettiğimiz spor tesisleri ile gençlerimize sahip çıkıyoruz. Bu yapılan hizmetlerle birlikte gençlerimiz sağlıklı bir şekilde yetişecek ve geleceğimizi inşa edecekler" dedi.

Konuşmaların ardından Tunaspor Kulübü Başkanı Kamil Seyfullahoğlu, Başkan Dündar'a Tunaspor forması hediye etti.

(MŞ)



24.05.2017 17:28:41 TSI

NNNN