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Oral, yeni belediye binasını tanıttı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:30
Oral, yeni belediye binasını tanıttı

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açılışı yapılan belediye hizmet binasını basına tanıttı.
Binanın, ilçenin en az 50 yıllık ihtiyacını karşılayacağını ve 100 bin nüfusa kadar hizmet verebileceğini belirten Oral, son dönemde yapılan yatırımlara da dikkati çekerek, "Yavaş yavaş ilçe oluyoru. Güneş enerjisini kuracaktık, projede vardı. O alan rantabl çıkmadı. Bizim güneş enerjisine vereceğimiz para 8-9 yıl sonra kendisini amorti edecekti. Bu da çok anlamlı değildi. 8 yıl sonra sistemler değişecek, yenileri gelecekti. Bu yüzden güneş enerjisi kısmını iptal ettik. Şöyle bir çalışma yapıyoruz. Acaba pazar yerinin çatısında yapılırsa kurtarır mı diye araştırıyoruz. Isı pompası kullanıyoruz. Bu da bize yüzde 30-40 tasarruf sağlıyor. Binamızın yalıtımı çok iyi. Güvenlikli bir bina. Bir çok fonksiyonu var. Fonksiyonlu bir binaya sahibiz. Bu binanın afet durumlarında büyük ihtimaliyle sağlam kalacağını düşünüyoruz. Afet durumunda hizmete devam edeceğimizi düşünüyoruz. Büyük güce sahip jeneratörümüz var."
Binada bir müze çalışması yapılacağını ve ayrı bir girişi bulanacağını ifade eden Oral, "Biz ciddi, örnek bir müze yapacağız. Binanın alt kısmına kent müzesi olacak. Biz ilk olarak konferans salonu düşündük fakat incelemeler sonucu uygun görmedik. Biz şehir ve kent olacağız. İlk kurulduğumuzda 1995'te köyken ilçe olduk. İlçede birden olunmuyor. Bu yönden çalışmalarımız devam ediyor. Biz başladığımızda hükümet konağımız yoktu. Hükümet konağımız, hastanemiz var. Yavaş yavaş ilçe oluyoruz" diye konuştu.
Muhtarlıkların da binada içinde hizmet vermeye başladığını belirten Oral, bina girişinde bulunan İznik çinisinden yapılan süslemenin ilçenin değerlerini yansıttığına vurgu yaptı. Tek tek belediye birimlerini gezdiren Oral, vatandaşa en iyi hizmeti sunacaklarını sözlerine ekledi.
(MM-MŞ)

24.05.2017 17:30:51 TSI
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