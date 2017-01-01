Otomobil yayaya çarptı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Haydar Efendi Caddesinde Abuzer H. yönetimindeki 27 GC 170 plakalı otomobil yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Songül A. adlı kadına çarptı. Kazada yaralanan yaya olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)
24.05.2017 17:32:00 TSI
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