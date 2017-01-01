MASKİ'den 15 mahallede su kesintisi uyarısı
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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın merkez ilçelerine bağlı 15 mahallede, 25 Mayıs Perşembe günü (yarın) belirli saatler aralığında su kesintisi olabileceğini duyurdu.
MASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mayıs 2017 Perşembe günü Akpınar Arıtma Tesislerinde GDZ Elektrik tarafından bakım onarım çalışmaları dolayısıyla planlı elektrik kesintisi yapılacağı belirtilerek, Akpınar, Turgut Özal, Ege, Kocatepe, Nişancıpaşa, Dilşikar, Alaybey, 1. Anafartalar, 2.Anafartalar(kısmi), Gediz, Utku, Peker, Yenimahalle, Sakarya ve Çarşı mahallerinde 13.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi olabileceği bildirildi.
(ÖND-Y)
24.05.2017 17:35:44 TSI
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