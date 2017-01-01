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Miniklerin mezuniyeti gönülleri mest etti



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 4-6 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik olarak açılan Kuran kursu öğrencileri mezuniyet programı düzenledi.

Samsat İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan Rabia Kuran Kursu mezuniyet programı 5 yaşındaki Elif Kuşçu'nun Kuran tilaveti ile başladı. Minik öğrenciler, çeşitli dualar, kısa sureler, hadisler, ilahiler seslendirdiler. Küçük kurs öğrencileri Mevlana'yı anmak için semah gösterisinde bulundular.

Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, 4-6 yaş gurubu çocuklara yönelik olarak açılan kuran kursunda temel dini bilgiler ve ahlak kurallarının yanı sıra günlük hayatta kazanmaları gereken davranışların kazandırılması bakımından önemli olduğunu işaret ederek, çocuk yaşlarda eğitim verilmesinin çok yararlı olduğunu kaydetti.

Çocukların hediyelerini veren Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise yaptığı açıklamada öğrencilerin çok başarılı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini, emeği geçen bütün yetkililere teşekkür etti. Programa Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, bazı kurum amirleri, din görevlileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

(FÇ-AHM)



24.05.2017 17:38:51 TSI

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