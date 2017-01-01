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Vali Yıldırım, Döner ve beraberindeki heyeti ağırladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:39
Vali Yıldırım, Döner ve beraberindeki heyeti ağırladı
Vali Yıldırım, Döner ve beraberindeki heyeti ağırladı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Tapu Sicil Müdürü Hasan Basri Döner ve Kadastro Müdür Vekili Ahmet Toprakkale ile beraberindeki birim müdürleri Tapu ve Kadastro Teşkilatının 170. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Vali Aziz Yıldırım'ı ederek teşkilatın tarihçesi ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyarette konuşan Döner, Tapu ve Kadastro Teşkilatının 1847 yılında kurulmuş ve köklü bir kurum olarak mülkiyet hakları konusunda hizmet verdiklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Valimiz Yıldırım Osmanlı'dan devir anılan Tapu ve Kadastro Teşkilatının çok önemli bir kurum olduğunu hatırlatırken, Tapu ve Kadastronun son yıllarda kendisini yenilemesi ve başarılı çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Vali Yıldırım, Tapu ve Kadastro Teşkilatının kuruluşunun 170. yıldönümünün kutlu olması dileğinde bulundu.
(GC-

24.05.2017 17:39:36 TSI
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