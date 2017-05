YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 4. Muhtarlar Çalıştayı gerçekleşti

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 4. Muhtarlar Çalıştayı, Kapaklı İlçesinde düzenlendi.

Kapaklı'da bir otelde düzenlenen ve gün boyu iki oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayda muhtarlar mahallelerindeki ihtiyaçları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yönetimine iletme imkanı buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan çalıştayda bin günlük görev süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı tanıtım filmi izlendi. Çalıştaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, M. Zeki Gürcün, Fatih Ünsal ve Dr. Kaan Gaytancıoğlu, İlçe belediye başkanları, daire başkanları ve 11 ilçeye bağlı 204 mahalle muhtarı katıldı.



"Çalıştayın başarılı ve verimli geçeceğine inanıyorum"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ve 11 ilçe belediyesinin hizmet sürelerinin 3 yılı dolduğu bu günlerde muhtarlar çalıştayı düzenlemeyi planlamıştık. Ayrıca Çerkezköy-Vize- Silivri arasında kurulması planlanan termik santrali konusu da öncelikli gündemimizde olduğu için bugün bu konuya da yer vermek istedik. Daha önce Süleymanpaşa'da, Çorlu'da aynı şekilde Muhtarlar Çalıştayımızı yaptık. Çalıştayımızda termik santraller konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ve akademisyenlerle çalışma yaptık ve bugün programa katılan muhtarlarımızı bu konuda bilgilendireceğiz. Çünkü geleceğimizi olumsuz yönde etkileyecek kimseye emanet etmeyiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığın başkenti olan Tekirdağ'ımızda termik santrallerin kurulmasına karşı olduk ve karşı olmaya da devam edeceğiz. İki yıl görev süremiz boyunca muhtarların isteklerini dinlemek ve isteklerin yerine getirilmesi için çaba göstereceğiz. Özellikle köyden ve beldeden mahalleye dönen bölgelerimizin sorunlarını çözmeye çalışacağız. Bu anlamda bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayın başarılı ve verimli geçeceğine inanıyorum" dedi.



"Santrallerin yapımına dur mu diyeceğiz? yoksa sessiz mi kalacağız?"

Başkan Albayrak'ın ardından konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Bu oturumda bölgemizde bir tehdit olan termik santraller konusunda bir bilgi alışverişi yapacağız. Termik santrallerin zararları konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bu konuyu önemsiyoruz. Termik santraller tarımımızı, çevremizi, sağlığımızı, ekonomimizi, turizmimizi ve ormanlarımızı kısacası geleceğimizi tehdit ediyor. Termik santraller, kurulduğu bölgeye uzak yerlerde oturuyor olabiliriz. Fakat bu bizi termik santralden etkilenmekten kurtaramaz. Avrupa'da termik santraller birer birer kapatılırken, bilim insanları termik santrallerin zararlarının ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışırken, ülkemizin en güzel yerlerinde termik santraller kurulmaya çalışılıyor. Santrallerin yapımına dur mu diyeceğiz, yoksa sessiz mi kalacağız? Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Biz termik santrallerin yapılmasına elimizden geldiği kadar engel olacağız" dedi.



"Santraller yapıldıktan sonra ses verirseniz çok geç olmuş olacak"

Prof. Dr. Tamer Dodurka'nın ardından Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay konuşma yaptı. Akay konuşmasında termik santrallerin zararlarından bahsederek, "Termik santraller 27 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulunca verilen karar sonrasında Tekirdağ ili halkının gündemine girdi. Verilen karar sonrasında Kasım ayı içerisinde Çerkezköy Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi planlara itiraz etti. Bu itirazlar sonuçsuz kalınca mahkemeye başvurduk. Şu an davalar Danıştay'da devam ediyor. 22 Şubat 2017'de Bakanlar Kurulu acele kamulaştırma kararı aldı. Biz verilen bu karar için de dava açtık. Ardından parsellerin sahipleri vatandaşları topladık 180 parsel sahibi vatandaştan 60-80 parsel sahibine kamulaştırma kararının iptali davasını açtırdık. Çerkezköy'de termik santral yapmak gibi bir nedeni ortaya koyuyorsunuz. Çerkezköy ve Kapaklı İlçesinin üç tarafı organize sanayi bölgeleri ile çevrilmiş durumda, nüfusu 300 binin üzerine çıkan böyle bir yerleşim biriminin ortasına termik santrali kurmayı düşünüyorlar. Biz, Tekirdağ sınırlarındaki verimli topraklarda termik santral istemiyoruz. Termik santrali milli değerler üzerinden konuşmak, siyaset malzemesi haline getirmek doğru değil. Çevre Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Üniversitesi'nde muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda termik santralin faydalı olduğunu anlattılar. Hatta o toplantı sırasında muhtar arkadaşlara hediye paketi dağıttılar. Bu pakette içinde kömürün ham maddesini içeren yüz maskeleri, şampuanlar dağıttılar. Bu şampuanları sakın kullanmayın. Çünkü bu maddeleri size dağıtanlar, o malzemeleri sevdiklerinde, çocuklarında kullanmıyor. Termik santrali sempatik göstermek gibi bir hedef üzerinde yürüyorlar. Hedef şaşırtarak, sempatik göstermeye çalışarak bunlar yapılmamalı. Bu yöntem yanlıştır. Kapalı kapılar ardından alınan kararlarla muhtarları toplamak, öğretmenlere okullarda termik santrallerin faydalı olduğunu anlattırmak böylece baskı uygulamak yanlış bir yöntemdir. Buradaki muhtarlarımıza sesleniyorum; termik santralin yapılmaması için ses vermek zorundasınız. Çünkü eğer yapıldıktan sonra ses verirseniz çok geç olmuş olacak" sözlerini söyledi.



Santrallerin çevresel etkileri anlatıldı

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema Kurt, termik santrallerde tespit edilen kirleticilerin çevresel etkileri, baca gazları ve atıklarının etkileri, termik santrallerden oluşan hava kirliliği asit yağmurları, termik santrallerin oluşturduğu su kirliliği örnekleri konularında katılımcılar bilgilendirildi. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu ve Araştırmacı-Yazar Recep Adıgüzel, Termik Santrallerin çevresel etkileri konusunda Muhtarlara görsel sunu eşliğinde bilgiler verdi. Konuşmaların ardından katkılarından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu ve Araştırmacı-Yazar Recep Adıgüzel'e plaket takdim etti. 2. oturumun açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalıştay program akışı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Başkan Albayrak'ın ardından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Biz muhtarlarımıza birlikte geçen sene Ergene İlçemizde termik santral mücadelesi başlattık. Şimdi hayal gibi gelse de santraller kurulduktan sonra ne kadar zararlı olduğunu göreceğiz. Ben aynı zamanda Velimeşe OSB Yönetim Kurulu üyesiyim. Devlet 11 yıllığına Ergene Deresini temizlemek için kredi verdi. Biz bir yandan Ergene'yi temizlemek için inanılmaz meblağlar harcıyoruz, diğer yandan ise Trakya'nın havasını kirleten projeler ortaya atılıyor. Trakya'nın verimli toprakları, canlıları ve temiz havası yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Yetkililer bu yanlıştan bir an önce dönmelidir. Muhtarlarımızdan bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Çünkü bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Bizim çocuklarımız da burada yaşayacak" şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel'in ardından Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan konuşma yaptı. Baysan konuşmasında muhtarların yerel yönetimler içindeki öneminden bahsederek, "Muhtarlar belediyelerin sağ koludur. Bölgede gerçekleşecek herhangi bir olay karşısında belediye başkanının iletişim kuracağı ilk yetkili kişilerdir. Belediyeler ve muhtarlar olarak, eş güdümlü bir şekilde çalışırsak yöreye çok daha iyi hizmet etmiş oluruz. Bu toplantıların çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Katılımın yüksek olması beni çok mutlu etti. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'nın ardından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, santrallerin bölge geleceği için son derece zararlı olduğunun altını çizerek, "Bu organizasyonun gerçekleşmesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu toplantıda çıkacak kararların tutanak haline getirilip sonrasında tartışılmasının gerekliliğine inanıyorum. Termik santrallerle ilgili yıllarca mücadele eden biriyim. Bölgemizde kurulması planlanan termik santrallerle ilgili yıllarca mücadele verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Termik santral projeleri hayata geçirilirse Trakya'nın havası, ekilen ürünler ve doğal bitki örtüsü yok olacak. Bizler sadece Tekirdağ için değil, Trakya için direnmeliyiz" dedi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu da bir konuşma yaptı. Altayoğlu, "Şu an gerçekleştirilen çalıştay termik santraller konusunda fikir birliği açısından çok önemli ülkemizin enerjiye ihtiyacı var. Alternatif tüm enerji kaynaklarını destekliyoruz. Ama en önemlisi bunları yaparken çevremizi temiz tutmamızdır. Bize güzel diye gösterilen santraller gelecekte en büyük tehlikedir. Tekirdağ'a hep beraber sahip çıkacağız. Bu topraklarda hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe konuşmasında, "Termik santral konusunda sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza mücadele edersek mutlaka kazanırız. Zonguldak bu konuda iyi bir örnektir. Trakya'da rüzgâr enerjisi konusunda yatırımlar yapılıyor, fakat bu yetersiz. Komşumuz Yunanistan'da her yerde güneş panelleri var. Biz Trakya'ya da güneş paneli kurulabilir. Ben bu çalıştaydan çıkacak sonucun tüm Trakya'ya hayırlı olmasını diliyorum," diyerek termik santrallerin zararlı etkilerini örneklerle anlattı.

Konuşmalar sonrasında Çerkezköy ilçesini temsilen İstasyon Mahallesi Muhtarı Bahri Çakır, Çorlu ilçesini temsilen Hürriyet Mahallesi Muhtarı Neşe Benek ve Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Arcan, Ergene ilçesini temsilen Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, Hayrabolu ilçesini temsilen İlyas Mahallesi Muhtarı Cumhur Korkmaz ve Çerkezmüsellim Muhtarı Sezai Zengin, Kapaklı ilçesini temsilen Uzunhacı Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, Malkara ilçesini temsilen Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk ve Yenidibek Mahallesi Muhtarı Sebahattin Binici, Marmara Ereğlisi ilçesini temsilen Ceditalipaşa Mahallesi Muhtarı Sebahattin Arıcan, Muratlı ilçesini temsilen İstiklal Kurtpınar Mahallesi Muhtarı Adem Turnacı, Saray ilçesini temsilen Safaalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen ve Kavacık Mahallesi Muhtarı Osman Çegelli, Süleymanpaşa İlçesini temsilen 100. Yıl Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Açıkgöz, Şarköy ilçesini temsilen Mürefte Mahallesi Muhtarı Rahmiye Kural konuşma yaptı.



"Bize Güvenmeye Devam Edin"

Kapanış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bize güvenmeye devam edin. Hizmet oy için yapılmaz. Hizmetin siyaseti olmaz. Geri kalan 2 seneyi hizmet odaklı olarak geçirmeye devam edeceğiz. Tekirdağ, 30 büyükşehir belediyesi içinde parlayan bir yıldız olacaktır. Verimli geçen bu çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalıştay sonunda katılımcılara Termik Santraller ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

24.05.2017

