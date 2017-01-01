ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kent ve Kültür Söyleşileri'nin konuğu Ali Lidar oldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:44
Kent ve Kültür Söyleşileri'nin konuğu Ali Lidar oldu
Kent ve Kültür Söyleşileri'nin konuğu Ali Lidar oldu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Kent ve Kültür Söyleşilerinin bu ayki konuğu Şair Ali Lidar oldu.
Şair Haydar Ergülen, koordinatörlüğünü gerçekleştirdiği söyleşide, Ali Lidar'ın şiirlerini de seslendirdi. Haydar Ergülen'in sorularını yanıtlayan Lidar, Eskişehir'e olan bağına da değinerek, "Ben Eskişehir'de doğdum. Babamın mesleği nedeniyle birçok il dolaştık. Sonrasında üniversite için tekrar buraya geldim. Eskişehir'den her uzaklaştığımda hemen geri dönmek isterdim. Burayı çok özlüyorum. Eskişehir çok aydın, çok farklı bir şehir. Gecesinde, gündüzünde, insanlarında farklı bir ışık var" dedi.
Söyleşide Haydar Ergülen de, Ali Lidar'ın yeni çıkan 5'inci kitabı Kişisel Edebiyat Atlası'ndan şiirler okudu.
Kent ve Kültür Söyleşileri; Gülen ve Lidar'ın edebiyat dergileri, günümüz yazarları ve şairleri, dünya edebiyatı ile Türk Edebiyatı üzerine sohbetleri ile son buldu.
(ÇAĞ-MET-Y)

24.05.2017 17:44:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmangazi Üniversitesi Stadyumu açıldı
YEREL

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STADYUMU AÇILDI
Çocuklar hayvan sevgisini resmetti
YEREL

ÇOCUKLAR HAYVAN SEVGİSİNİ RESMETTİ
İnönü'de 790 kursiyerin el emekleri beğeniye sunuldu
YEREL

İNÖNÜ'DE 790 KURSİYERİN EL EMEKLERİ BEĞENİYE SUNULDU
Saksılara çiçek ve sebze diktiler
YEREL

SAKSILARA ÇİÇEK VE SEBZE DİKTİLER
Milletvekili Köksal'dan Başkan Ataç'a ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KÖKSAL'DAN BAŞKAN ATAÇ'A ZİYARET
Odunpazarı Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ VEZNELERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK
Enstrüman kursu alan öğrencilerden yıl sonu konseri
YEREL

ENSTRÜMAN KURSU ALAN ÖĞRENCİLERDEN YIL SONU KONSERİ
Sanayi Odası başkanlığına aday olan Celalettin Kesikbaş projelerini anlattı
YEREL

SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLAN CELALETTİN KESİKBAŞ PROJELERİNİ ANLATTI
ESOGÜ 2017 'ETTOM Fair Play' Proje Fuarı
YEREL

ESOGÜ 2017 'ETTOM FAİR PLAY' PROJE FUARI
Ticaret Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL

TİCARET LİSESİ'NDE MEZUNİYET COŞKUSU
Eskişehir'de ''Sezon Sonu ve 43. Yıl Sanat Gecesi-2'' konser programı coşkulu geçti
YEREL

ESKİŞEHİR'DE ''SEZON SONU VE 43. YIL SANAT GECESİ-2'' KONSER PROGRAMI COŞKULU GEÇTİ
Efeler deplasmana gidecek otobüs bulamıyor
YEREL

EFELER DEPLASMANA GİDECEK OTOBÜS BULAMIYOR
''Masallarla Öğreniyoruz, Masal Başlasın'' tiyatro oyunu
YEREL

''MASALLARLA ÖĞRENİYORUZ, MASAL BAŞLASIN'' TİYATRO OYUNU
Eskişehir'de oynanacak Giresunspor maçının bilet fiyatları belli oldu
YEREL

ESKİŞEHİR'DE OYNANACAK GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
İlkokul öğrencilerinin oyun coşkusu
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OYUN COŞKUSU
Emniyet müdürleri basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL

EMNİYET MÜDÜRLERİ BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Eskişehir'deki emlak piyasasında son durum
YEREL

ESKİŞEHİR'DEKİ EMLAK PİYASASINDA SON DURUM
Kullanılmayan evde çıkan yangın korkuttu
YEREL

KULLANILMAYAN EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Beylikova'da Jandarma Şehitler Ormanı kuruldu
YEREL

BEYLİKOVA'DA JANDARMA ŞEHİTLER ORMANI KURULDU
İnönü Belediyesi ile Sulama Birliği arasında Sarısu için işbirliği
YEREL

İNÖNÜ BELEDİYESİ İLE SULAMA BİRLİĞİ ARASINDA SARISU İÇİN İŞBİRLİĞİ
Ankara'da Eskişehir şiir rüzgarı esti
YEREL

ANKARA'DA ESKİŞEHİR ŞİİR RÜZGARI ESTİ
AK Partili kadınlar kanser taraması yaptırdı
YEREL

AK PARTİLİ KADINLAR KANSER TARAMASI YAPTIRDI
Odunpazarı'nın süper babaları
YEREL

ODUNPAZARI'NIN SÜPER BABALARI
Seyitgazi Belediyesi Karaören'de çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

SEYİTGAZİ BELEDİYESİ KARAÖREN'DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi