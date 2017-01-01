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Kent ve Kültür Söyleşileri'nin konuğu Ali Lidar oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Kent ve Kültür Söyleşilerinin bu ayki konuğu Şair Ali Lidar oldu.

Şair Haydar Ergülen, koordinatörlüğünü gerçekleştirdiği söyleşide, Ali Lidar'ın şiirlerini de seslendirdi. Haydar Ergülen'in sorularını yanıtlayan Lidar, Eskişehir'e olan bağına da değinerek, "Ben Eskişehir'de doğdum. Babamın mesleği nedeniyle birçok il dolaştık. Sonrasında üniversite için tekrar buraya geldim. Eskişehir'den her uzaklaştığımda hemen geri dönmek isterdim. Burayı çok özlüyorum. Eskişehir çok aydın, çok farklı bir şehir. Gecesinde, gündüzünde, insanlarında farklı bir ışık var" dedi.

Söyleşide Haydar Ergülen de, Ali Lidar'ın yeni çıkan 5'inci kitabı Kişisel Edebiyat Atlası'ndan şiirler okudu.

Kent ve Kültür Söyleşileri; Gülen ve Lidar'ın edebiyat dergileri, günümüz yazarları ve şairleri, dünya edebiyatı ile Türk Edebiyatı üzerine sohbetleri ile son buldu.

(ÇAĞ-MET-Y)



24.05.2017 17:44:14 TSI

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