Denizli İl Emniyet Müdürü Demir: "Türkiye'de yılda ortalama 185 bin civarında kazada, ortalama 7 bin 300 vatandaşımız ölüyor, 300 bin vatandaşımız ise yaralanıyor"

- Denizli'de trafik güvenliği için 100 kişi kask verildi



DENİZLİ (İHA) - Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında 'Kask Takın Hayatta Kalın Projesi' nedeniyle düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Türkiye'de her yıl 185 bin trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda ortalama 7 bin 300 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 300 bin vatandaşın da yaralandığını söyledi.

Denizli Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında 'Kask Takın Hayatta Kalın Projesi' ile 100 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Proje kapsamında yolculuğun daha güvenliği hale getirilmesi amacıyla yıl içerisinde bin kişiye kask dağıtılması hedefleniyor. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, emniyet müdürleri, polisler ve motosiklet sürücüleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir yaptı.

Trafik kazalarına ilişkin rakamlar veren Demir, bu kazalarla ilgili dünya genelinde ölüm nedenleri üzerinde yapılan araştırmada ilk sırada trafik kazalarının yer aldığına dikkat çekti. Demir, "Ülkemizde her yıl ortalama 185 bin civarında ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmektedir. Bu kazalarda ortalama 7 bin 300 vatandaşımız hayatını kaybetmekte, 300 bin vatandaşımız ise yaralanmaktadır. İlimizde ise 2016 yılında toplam 2 bin 925 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, 46 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 bin 673 vatandaşımız ise yaralanmıştır. İlimizde her yıl kaza oranlarında ve sürücü sayılarında artış meydana gelmesine rağmen oransal olarak kaza sayımızda artış olmamıştır" diye konuştu.

Demir, trafik güvenliğinde emniyet kemeri ve kaskın kullanılmasının arttırılması sağlamak için sadece ceza kesme değil, onları bilinçlendirmek ve sorumluluklarını arttırmak amacıyla da 2015 yılından bugüne kadar 54 teşekkür mektubu gönderildiğini söyledi.



"Kazalarda 129 milyar TL civarında maddi kayıp meydana gelmekte"

Trafik kazalarının maddi zararlarına ilişkin açıklamalarını sürdüren Demir, elektronik denetim sisteminin kent içerisinde hızla faaliyete sokulduğunu söyledi. Demir, "Ülkemizde meydana gelen kazalar sonucunda, 129 milyar TL civarında maddi kayıp meydana gelmekte olup, bu kayıp ülkemizin yıllık reel yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturmaktadır. 2012-2020 yılları arasında ülkemizde trafik kazası kaynaklı ölüm ve yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltmak amacıyla hazırlanan 'Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' çerçevesinde çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. İlimizde kayıtlı 377 bin araç bulunmaktadır. Her yıl ortalama yüzde 5 artışla 21 bin araç yeni olarak trafiğe dahil edilmektedir. Emniyet Müdürlüğü olarak 421 kilometre Devlet Karayolu Sorumluluk Alanımız içerisinde bulunmakta olup, 286 trafik personelimizle denetimler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Demir, üzerinde durdukları ve denetim yaptıkları en önemli konunun başında kask ve emniyet kemeri geldiğini söyledi. Demir, "Emniyet kemerinin kullanımı trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları yüzde 40 ile yüzde 60 oranlarında azalttığı bilimsel bir gerçektir. İlimizde emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 83'lerdedir. Karayolu trafik güvenliğini etkileyen bir diğer unsur da seyir halinde cep telefonu kullanmaktır. Bu nedenlerden ötürü halkımızı kask ve emniyet kemeri kullanma konusunda bilinçlendirerek bu alışkanlıkların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla 2017 yılında 'Kask Takın Hayatta Kalın' adı altında proje uygulamaya koyulmuş, kask kullanmayan sürücüler tespit edilip imkanlar dahilinde sürücülere kask dağıtımları yapılarak eğitimler verilmiştir" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, trafik güvenliğinin çok önemli ve zor bir nokta olduğunu söyledi. Trafikte kurallara uyulduğunda hiçbir sorun kalmadığına dikkat çeken Zolan, trafikte sürücülerini birbirlerine saygı duyması gerektiğini kaydetti.



"Türkiye kaza oranların en yüksek olduğu ülkelerden biri"

Türkiye'nin kaza riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirten Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, "Maalesef Türkiye kaza oranlarının, can ve mal kayıplarının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Batı'dan aldığımız araçlara adeta tapıyoruz. Araçlarımızı kutsuyoruz. Bu ruh haliyle yaklaşınca, araç bizim toplumumuzda canavarlaşıyor. Arabaya binince farklı biri olma hali bizim genelimizde var. Halbuki asıl disipline etmemiz gereken yer orası. Kendimizin ötesinde karşımızdakine de zarar verme ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir alan. Sadece tabelalara ve kurallara uyarak ciddi oranda kazaları azaltabiliriz" dedi.



"Elim ayağım oldu, çok mutluyum"

Törende Denizli Oto Kulüpler Derneği tarafından 18 yaşındaki doğuştan engelli Elif Çandır'a motor hediye edilirken, Denizli Valisi Altıparmak ve Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından kask verildi. Tören alanına 62 yaşındaki anneannesi Yadigar Kaçan'ın sırtında gelen Elif Çandır, kendisine motor verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Çavdır, "Çok heyecanlıyım. Beni mutlu eden tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ediyorum. Motor gelmeden önce benim elim ayağım yoktu. Şimdi elim ayağım oldu. Acemiyim ama öğreneceğim. İnşallah kazasız belasız kullanmak nasip olur. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri motorculara kasklarını hediye etti. Engelli kızın kaskını ise Vali Altıparmak ve Emniyet Müdürü Demir hediye etti. Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer'in 'motosiklet kullanıcısıyım' demesi üzerine Demir, Özüer'e de kask hediye etti.

24.05.2017 17:45:11 TSI

