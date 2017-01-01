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MHP Adana İl Başkanı Sertan Duran: "MHP Adana'da şaha kalkacak"

- Duran, mazbatasını alıp göreve başladı

- "Devlet Bahçeli'nin yanındayız ve sadece ondan emir alacağız"

- "Kaybedeceğimiz bir tane dava arkadaşımız yoktur"



(Fotoğraflı)



Umutcan İşledici

ADANA (İHA) - Adana'da 21 Mayıs'ta gerçekleşen genel kurulda MHP Adana İl Başkanlığı'na getirilen Sertan Duran, mazbatasını aldıktan sonra, "Bayrağı aldığımız yerden en güzel yerlere taşıyacağız. Adana'da MHP inşallah şaha kalkacak" dedi.

Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Yılmaz tarafından mazbatasını alan Duran, MHP İl Başkanlığı önünde kalabalık bir partili grup tarafından karşılandı. Daha sonra makam odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sertan Duran, "MHP'ye yakışır şekilde kongremizi yaptık. Bu bir sancak yarışı. Bayrağı aldığımız yerden en güzel yerlere taşıyacağımızın sözünü her zaman veriyoruz. Biz bu sınava hazırdık. Adanalıyız. İnanmış sizlerle beraber Adana'da MHP inşallah şaha kalkacak. Hiçbir fitneye,fesada izin vermeyeceğiz. Kaybedeceğimiz bir tane dava arkadaşımız yoktur. Birleştirici olacağız. Adana'yı nasıl kalkındırırızın peşinde olacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yanındayız ve sadece onun emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Sertan Duran, partililerin 'hayırlı olsun' dileklerini kabul etti.

(UMT-Y)



24.05.2017 17:47:41 TSI

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