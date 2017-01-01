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Edirne Belediyesi güreşçileri başarıdan başarıya koşuyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Güreş Takımı, Kırklareli Büyük Mandıra Güreşleri'nden ve Kırklareli Kavaklı Güreşleri'nden madalyalarla döndüler.

Edirne Belediyesi Güreşçileri 10-16 Temmuz tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaşırken başarıdan başarıya koşuyor. 19 Mayıs Cuma Günü Kırklareli Büyük Mandıra'da düzenlenen Yağlı Güreşlerde, Minik-2 boyunda Arda Bati 1'incilik madalyasını göğüslerken, Burak Barış 3'üncülük madalyasının sahibi oldu. Teşvik-1 boyunda 1'incilik kürsüsüne Doğuş Pınarbaşı, Teşvik-2 boyunda 3'üncülük kürsüsüne Berkay Örs, Tozkoparan boyunda 2'incilik kürsüsüne Emre Barış, Ayakboyunda 1'incilik kürsüsüne Arda Ağiç geldi.

20 Mayıs Cumartesi Günü Kırklareli Kavaklı'da düzenlenen Yağlı Güreşlere de katılan belediye güreşçilerinin aldıkları başarılar ise şöyle sıralandı, Minik-2 boyunda 1'incilik Doğuş Pınarbaşı, 2'incilik Arda Bati, 3'üncülük Burak Barış'ın oldu. Tozkoparan Boyu'nda 2'incilik madalyasının sahibi Emre Ertan ve Ayakboyunda 1'incilik madalyasının sahibi Arda Ağiç olurken, Deste Büyük Boy da 2'incilik kürsüsüne Abdülbaki Kara yükseldi.

Edirne Belediyesi Güreş Antrenörü Talat Çelik, Kırklareli Büyük Mandıra Güreşleri ve Kırklareli Kavaklı Güreşleri'nde birçok boyda derece aldıklarını ifade ederek şunları kaydetti, "Edirne Belediyesi Güreş Takımı olarak, belediye başkanı Recep Gürkan'ın destekleriyle katıldığımız güreşlerde birçok boyda derece aldık. Güreşçilerimiz katıldıkları her yağlı güreş müsabakasından dereceyle dönmektedirler. Onların bu başarısı, Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın destekleri sayesindedir. Başkanımıza bize olan desteği ve güveni için teşekkür ediyoruz. Bizler de Edirne Belediyesi Güreş takımı olarak hem belediyemizin hem de Edirne'mizin adını duyurmak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz" dedi.

(KU-ÖZ-Y)



24.05.2017 17:49:08 TSI

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