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Kırklareli Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:49
Kırklareli Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Kırklareli Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi'nde Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli Üniversitesi ve İş Kurumu işbirliğinde yürütülen "Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi Projesi" kapsamında "Kırklareli Kariyer ve İstihdam Fuarı" açıldı.
Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Aksoy, açılış kurdelesini kestiler. Tören sonrasında Vali CiveleK ve beraberindekiler üniversiteden mezun olan gençlerin istihdam edilebilirliklerine ilişkin stantları gezerek, kariyer odaklı uygulamalar hakkında bilgiler aldılar.
(KA-Y)

24.05.2017 17:49:19 TSI
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