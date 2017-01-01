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Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA)- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki A.A. yönetimindeki 66 LN 703 plakalı otomobil, Sorgun istikametinden Yozgat istikametine giderken, Ankara Bulvarı Şoförler ve Otomobilciler Odası karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra yol kenarındaki ağaca ardından da kaldırımlarda sergilenen traktör malzemelerine çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ö. Ş. (21) ve C. B. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(RY-BMG-UY-Y-)



24.05.2017 17:56:34 TSI

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