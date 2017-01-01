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Kader mahkumlarının diploma sevinci



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda ki mahkumlara yönelik düzenlediği uygulamalı girişimcilik kurslarında başarı gösteren kader mahkumlarına sertifikaları dağıtıldı.

Açılan kurslar sayesinde zamanlarını faydalı hale getiren kader mahkumları aynı zamanda bir meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Programın açılış konuşmasını yapan Açık Cezaevi Müdürü Abdulhamit Denizci, Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere yönelik yürütülen mesleki çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ise, Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması açısından örnek çalışmaların yapıldığını belirterek, "Ceza infaz sisteminde genel amacımız, Anayasaya, Uluslararası kurallara ve ulusal mevzuatımıza uygun şekilde insan haklarına saygılı olarak cezanın infaz edilmesidir. İnfaza yönelik kuralların ayrım yapılmaksızın ve ayrımcılığa tabi tutulmaksızın herkese eşit şekilde uygulanmasıdır. Öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak ve hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken, hukuka ve diğer toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimiyle uyumluluğu kolaylaştırmayı sağlamaktır. Bu amaca yönelik imkan ve araçlarımız ise, atölye ve iş yurtlarından ücret mukabilinde çalıştırmak, iyileştirme ve eğitim programları, dini gelişim ve manevi rehberlik hizmetleri, örgün ve yaygın öğretimden yararlandırma, beden eğitimi ve sosyal faaliyetler, kütüphane ve kurslardan yararlanma şeklindedir. Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerini, çalıştırılma ve meslek edinmelerine öncelik verilen kurumlarımızdır" dedi.

Adalet Bakanlığının çağdaş infaz sistemi ile tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması noktasında örnek çalışmalar yaptığını ve bunun en güzel örneğini bugün burada yaşadıklarını dile getiren Vali Abdullah Erin, "Bugün burada ceza infaz kurumunun nasıl bir eğitim kurumuna ve rehabilitasyon birimine dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Buradan çıkan hükümlü ve mahkumlarımız, kendi kendine yetebilecek, bir daha kendisini suç işlemeye yönlendirebilecek etkenleri en aza indirgenmiş bir şekilde, burada edindiği bilgi, beceri ve donanımla işini takip edebilecek, ailesini geçindirebilecek bir konuma gelmelerini sağlamaya dönük çabaları takdirle ve teşekkürle karşılıyoruz. Kader mahkumlarının eğitilerek, burada iş ve meslek sahibi olmaları noktasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada eğitilen mahkûmlarımızın çıktığında topluma rahatlıkla intibak edilebilecek bir anlayışı sergilediklerini müşahade ediyoruz. Bütün hükümlü kardeşlerimizin bu süre zarfında hayattan mutlaka dersler çıkardığına inanıyorum. Sizlerin burada aldığınız ve alacağınız eğitimlerle, hem kendinize hem çevrenize faydalı olacağınızı düşünüyorum. Alacağınız sertifikaların hayatınızda yeni bir kapının aralamasına vesile olmasını diliyor, sizleri hayata hazırlayarak meslek edindirme kursları açan Cezaevi yönetimine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri anısına hükümlüler arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Metin Aslantürk'ün kaleme aldığı ve okuduğu şiirde salonda duygu dolu anlar yaşandı. Ardından hükümlüler tarafından mini bir konser verildi.

Daha sonra açık ceza infaz kurumunda açılan kurslarda başarılı olan hükümlülere Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Açık Ceza İnfaz Kurumuna yaptığı katkı ve desteklerinden ötürü Vali Abdullah Erin'e hükümlüler tarafından işlenen bir adet kilim takdim etti.

Sertifika dağıtımı töreni sonrası Vali Abdullah Erin, hükümlülerle bir araya gelerek sohbet etti.

Sertifika ve diploma dağıtım törenine Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder, Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Büyük, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Alparslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Açık Cezaevi Müdürü Abdulhamit Denizci, bazı kurum amirleri ile kader mahkumları katıldı.

(AHM)



24.05.2017 17:56:47 TSI

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