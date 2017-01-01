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BUSMEK vatandaşları sanatla buluşturuyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesideki BUSMEK, Bursa sınırlarını aşan çalışmaları, açılan sergiler ve yeni kurslarıyla vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

BUSMEK, bu yıl 20.'si gerçekleştirilen 'Geleneksel Huzurevi Kermesi ve Yiyecek Şenliği'ne 2 farklı noktada açılan stantlarıyla destek oldu. Erikli Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı lezzetler kermeste satışa sunulurken, diğer stantta ise huzurevine bağış amacı ile kurs merkezlerinde üretilen ürünler sergilendi. BUSMEK, 'İznik Çini Festivali'nde de ilgi odağı oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi ortaklığıyla bu yıl 3. kez düzenlenen 'İznik Kültür Sanat Çini Festivali'nde BUSMEK İznik Kurs Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri büyük takdir topladı.

BUSMEK eğitimleri şimdi de Saraybosna'da

BUSMEK, yurtdışı eğitim faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Arnavutluk ve Karadağ'dan sonra, şimdi de Bosna-Hersek Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle sağlanan eğitim çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. 2017 yılında Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan hüsn-i hat, ney, Türk yemekleri, Osmanlı Türkçesi, dikiş-nakış ve örgü gibi kursların yanı sıra BUSMEK desteği ile tezhip kursu da açılarak Bosna-Hersekliler'den ilgi gördü. 4 grup hâlinde 40 öğrencinin katıldığı kurs ilk mezunlarını verdi. Eğitimlerin ardından kursiyerlerle sertifika töreni ile hat ve tezhip sergisi gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Sedat Okumuş ve BUSMEK Proje Yöneticisi Eyüp Arda kursiyerlere sertifikalarını vererek başarılarının devamını diledi. Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine de hediyeler verilen programda davetliler tezhip sergisini ilgiyle gezdi.

BUSMEK'te yaz kursları kayıtları başladı

BUSMEK, 10-15 yaş grubu (çocuk) ve 16 yaş ve üzeri yetişkinlerin ayrı gruplar halinde aldığı eğitimler sayesinde yaz dönemini de dolu dolu geçiriyor. BUSMEK yaz kurslarında, 30 eğitim merkezi ve 220 branşla çocuk ve yetişkinlere eğitimler veriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler BUSMEK katılım belgesi veya sertifika alabilecek. Yaz kursundaki branşlar için başlayan kayıtlar 25 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek. Kurslara katılmak isteyenler BUSMEK kurs merkezlerinden veya http://busmek.bursa.bel.tr/ adlı siteden başvuru yapabilirler.

(MŞ)



24.05.2017 18:00:49 TSI

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