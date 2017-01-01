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Belediye Çocuk Bakımevinde mezuniyet töreni düzenledi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:03
Belediye Çocuk Bakımevinde mezuniyet töreni düzenledi
Belediye Çocuk Bakımevinde mezuniyet töreni düzenledi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi Kreşi, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda mezuniyet töreni düzenledi.
Mezuniyet törenine Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Halil Uluay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.
Belediye kreşinde kalan öğrenciler tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde renkli görüntüler yaşandı. Öğrenciler tarafından hazırlanarak yapılan gösteriler, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.
Mezuniyet töreninin açılışında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, geleceğin teminatı olan çocukların her türlü yanında yer alacağını ifade ederek, "Belediye olarak her şeyden önce her düzey insan üzerinde çalışmalar yapıyoruz. En önceliğimiz ise değerli çocuklarımızdır. Çocuklarımızın geleceği için imkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz. Burada amaç çocukların iyi yetişmesidir. Hem aileler hem de çocuklar bu etkinliklerden çok mutlu ve çocuklarımız güzel bir yıl geçirmişler. Ailelerimiz çocuklarına gerektiği hassasiyeti gösteriyor. Belediye kreşimiz küçük olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Burada yaptığımız çalışmalarla bu işi çok ciddiye aldığımızın göstergesidir. Eğitim öğretim ve davranışlarla bunları gösteriyoruz. Yeni kreşler yapılması içinde girişimlerde bulunuyorum. Bu çok önemli bir konudur. Kreşlerimizin önemi büyük çünkü çocuklarımızın gelişmesi için bu önemlidir. Şehrimize kreş açılmasını istiyoruz ve özendirmemiz lazım. Gece çalışan anne babalar içinde gece kreşi talebi vardı o konuda da gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.
Belediye Çocuk Kreşi Müdürü Veteriner Hekim Hatice Özbay ise, "Belediye Başkanımız Tahsin Babaş'a verdiği destekleri için teşekkürlerimi sunarım. Okul öncesi eğitiminde yer alan bilgi beceriler doğrultusunda hizmet veriyoruz. Amacımız yavrularımıza evlerindeki gibi aynı şefkati sağlayabilmektir. Ayrıca öğrencilerimizin özgüven duygularını geliştiren bilgi ve becerileri doğrultusunda bazı yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Bu derslere de yer verilmektedir. Çeşitli derslerle öğrencilerimizi her yönden yetiştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
(Vİ-RFK-Y)

24.05.2017 18:03:06 TSI
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