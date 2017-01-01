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Görevi başındayken hayatını kaybettiği camide artık ismi yaşatılacak



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yaptığı camide hayatını kaybeden Rıza Kanık'ın ismi, ailesi tarafından yeniden inşa edilen ibadethanede yaşatılacak.

İlçenin Erkizan Mahallesi'nde 1953 yılında yapılan ve yenisi yapılmak üzere yıkılarak inşa edilen camiye "Kalender Hoca Rıza Kanık Camisi" ismi verilerek törenle ibadete açıldı. İş adamı Şerif Kanık ve ailesi tarafından inşa edilen caminin açılış törenine Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdurrezzak Ateş, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, iş adamı Şerif Kanık ile ailesi, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan iş adamı Şerif Kanık, "Babam bu camide görevi başında rahmetli oldu. İlçemizde birçok caminin yapımında da kaymakamlık ve müftülük tarafından görevlendirilerek köylerden yardım toplayarak cami yapılmasını sağlamıştı. Çok şükür Allah bize fırsat verdi, bizde onun ruhunun şad olabileceği işleri yapmaya gayret ediyoruz. Kanık ailesi olarak Ahlat'a çok bağlıyız ve böylede kalacağız. Bu nedenle kendi imkanlarımız ölçüsünde bir şeyler vermek istiyoruz. Rabbim cami yapmayı nasip etti. Bundan öncede fakülte yaptık" dedi.

İl Müftüsü M. Faysal Geylani ve Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da birer konuşma yapmasının ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdurrezzak Ateş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız şu anda birçok caminin yapılışını kontrol altına alarak rastgele bir mimariyle yapılmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile özel bir protokol imzalandı. Ama böyle güzel camileri görünce de modellerini alıp merkeze yerleştiresimiz geliyor. Öncelikle Kanık ailesine böyle bir eseri yapmak üzere harekete geçmeleri, mimarına, işçilerine gerçekten ve anlıyorum ki takva üzere tesis edilmiş bir bina olduğuna kanaat getirdiğimiz bu camiyi Rabbim mübarek etsin" dedi.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise, Kalender Hoca Rıza Kanık Camisinin hayırlı olmasını dileyerek, "Cemaati bol olsun. Bu eser aslında Hoca Rıza Kanık'ın eseridir. Bu amel defterini açık tutan bir eserdir. Eser bırakan hayırlı evlatlar yetiştirdiği için Hoca Rıza Kanık'ın eseridir. Cenab-ı Allah vefayı emrediyor. Burada büyük bir vefa örneği görüyoruz. Bir kere memlekete, Ahlat'a vefa örneği görüyoruz. Bu topraklarda büyümüş Rıza Kanık Hocamızın çocukları Ahlat'ı unutmadıklarını gösteriyorlar. Babalarına olan saygıyı ve vefayı da burada gösteriyorlar. Güzel bir cami yapmak suretiyle onun adını veriyorlar ve o isim Allah'ın izniyle ebediyen yaşayacak ve dua alacak bir isim oluyor. Çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Selçuklu'nun Kubbet-ül İslam diye anılan bu şehrine de çok uymuş. Tarihe saygı, tarihten kalan o dokuya saygı, güzel bir örnek olmuş. Kanık ailesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Çınar tarafından Kanık ailesi adına Şerif Kanık'a ilçeye yapmış olduğu camiden dolayı plaket takdim edildi.

Daha sonra İl Müftüsü Geylani'nin yapmış olduğu dua ile caminin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından camiyi gezen protokol ve vatandaşlar, caminin dış mimarisi kadar iç mimarisinin de oldukça güzel olduğunu belirterek, Kanık ailesine teşekkür ettiler.

Program, verilen yemek ikramının ardından sona erdi.

(SAD-MSA-Y)



24.05.2017 18:03:16 TSI

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