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Kırkpınar öncesi gülümseten başarı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:04
Kırkpınar öncesi gülümseten başarı
Kırkpınar öncesi gülümseten başarı

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - 49'uncu Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kepez Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildi. Çevre illerden gelen onlarca güreşçinin katıldığı güreşler, 14.30'da gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Minik bir, minik iki, ayak ve deste pehlivanları ile başlayan 49. Geleneksel Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri, Başpehlivanların güreşleri ile devam etti.
Biga Belediyesi adına antrenör Salih Altınkaya yönetimindeki Biga Belediyesi Güreş Takımı adına güreşlerde Küçük Orta Büyük boy kategorisinde Arif Çevik mücadele etti. 32 pehlivan arasından 1'nci olan Arif Çevik, antrenör Salih Altınkaya yönetiminde 10-16 Temmuz tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanmaya başladı.
Güreşler sonrası antrenör Salih Altınkaya ve Arif Çevik, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı ziyaret etti. Genç güreşçiye ve Salih Altınkaya'ya teşekkür eden Başkan Işık, "Kırkpınar Güreşleri'nde de başarılı olacağınıza inanıyorum. Spor her dalına olduğu gibi Ata sporumuz yağlı güreşlere de destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
(GD)

24.05.2017 18:04:21 TSI
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