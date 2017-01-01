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Eğitim Bir-Sen, Kastamonu'da yetkili sendika oldu



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da faaliyet yürüten eğitim-öğretim sendikaları alanında Eğitim-Bir-Sen, 2 bin 39 üyesiyle yetkili sendika oldu.

Eğitim Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, 2 bin 39 üyesiyle 2017 yılı itibari ile eğitim sendikaları arasında Kastamonu'da tekrar yetkili sendika olduklarını belirterek, ayrıca Kastamonu'daki en büyük sivil toplum kuruluşu unvanını da elde ettiklerini kaydetti.

Yaptıkları çalışmalar neticesinde üye sayılarının 2 bini aştığını belirten Sancaktaroğlu, "Sendikamızı yetkili yapan bu başarıya emek veren ter akıtan, işyeri temsilcilerimize, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyelerimize, disiplin ve denetleme kurulu üyelerine, kadın komisyonlarımıza, şube başkan yardımcılarımıza ve her zaman yanımızda olan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sancaktaroğlu, şöyle devam etti: "Aldığımız bu sorumlulukla kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve kültürel haklarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra milletin ve milli iradenin üzerindeki her türlü vesayete karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz"

Eğitim Bir-Sen'e gösterilen teveccühün altında kalmayıp zirvenin hakkını vermeye devam edeceklerini belirten Sancaktaroğlu, sendikacılığın, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı hayır diyebilmek ve mücadele etmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Eğitim Bir-Sen, demokratik iklim ılımanlaştıkça, gücüne güç katmaya devam edecektir. Eğitim Bir-Sen olarak, gelecek tasavvurumuzda özgür birey, sivil anayasa ve sivil toplumun olduğunu belirtmemiz gerekir Kastamonu'da almış olduğumuz yetkinin üyelerimize, teşkilatımıza, tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum"

(Vİ-RFK-Y)



24.05.2017 18:04:56 TSI

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