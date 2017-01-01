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Miniklerden Muhteşem yıl sonu gösterisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:06
Miniklerden Muhteşem yıl sonu gösterisi
Miniklerden Muhteşem yıl sonu gösterisi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu Şube Müdürlüğü tarafından yıl sonu gösterisi ve diploma töreni düzenlendi.
GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, çocukların yıl içerisinde aldıkları kaliteli eğitim ve öğretmenlerinin şefkatli kucağında bugünlere geldiklerini ifade etti. Konuşmasında anne ve babalara seslenen Prof. Dr. Gür, "Göreve geldikten sonra yepyeni bir kreşimizin temelini attık ve bitti. İnşallah önümüzdeki yıl daha kapsamlı daha modernize ve daha güvenli bir alanda çocuklarınıza eğitim vereceğiz. Çocuklarınız bizim çocuklar olduğu için hiç tereddütsüz onları koruyup kollayacağız. Çocuklarımız sadece okuma-yazma veya görsel sanatlar değil aynı zamanda öğretmenlerinden, annelerinden aldığı gibi umut alırlar, istikballerini şekillendirecek hedeflerini oluştururlar. O yüzden biz kurumsal kimliğimizin altında öğretmenlerimize güveniyoruz. Çünkü biz kurumsal büyük bir yapıyız" dedi. Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran, GAÜN Kreş ve Anaokulu'nun çağdaş eğitim seviyesine ulaşmış modern araç gereçleriyle Gaziantep'in çok iyi kreşleri arasında yer aldığını belirterek, çocukların çevresine duyarlı, seven, sevilen, paylaşmayı bilen, milli duygularını yaşayan bir birey olarak hazırlandıklarını, hayatta da böyle devam edeceklerini kaydetti. Açılış konuşmaları sonrasında, Deha Kuşlar 6 yaş grubu öğrencilerinin sunduğu 'Alice Harikalar Diyarında' müzikali ile 'Zumba Dans Show' katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Farklılık oluşturan Bilginler 6 yaş grubu öğrencilerinin 'Anadolu Ateşi' ve 'İstiklal Marşı Orotoryosu'nu coşkuyla sundu. Parlayan Yıldızlar grubu öğrencilerinin 'Kılıkırkyar' ve 'Kafkas' etkinliği, Minik Dahiler 5 yaş grubu öğrencilerinin 'Nostalji' gösterisi büyük alkış aldı. Yıl içerisinde yapılan satranç turnuvasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinden sonra tören, mezuniyet diplomalarının verilmesiyle sona erdi.
(SD-Y)

24.05.2017 18:06:42 TSI
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