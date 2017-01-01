YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman 'Hoş geldin Ramazan' ışıklarıyla süslendi

Adıyaman 'Hoş geldin Ramazan' ışıklarıyla süslendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da birçok cadde ve sokaklar, 11 ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle 'Hoş geldin ramazan' yazılı ışıklı tabelalarla süslendi.

Kentin değişik cadde ve sokaklarına asılan Ramazan'ı Şerif'i simgeleyen yazılar, manevi duyguların yoğun olduğu Ramazan ayına farklı bir güzellik katıyor. Ramazan'ın geldiğini müjdeleyen yazılar Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bağlı araçlarla, belediye görevlileri tarafından asılıyor.

Tabelaların asıldığını gören vatandaşlar, Ramazan ayını manevi bir ay olması ve geleneklerin ortaya çıkmasından dolayı sevdiklerini söyledi.

(CK-SD-Y)



24.05.2017 18:07:25 TSI

NNNN

