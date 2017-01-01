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Adıyaman 'Hoş geldin Ramazan' ışıklarıyla süslendi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:07
Adıyaman 'Hoş geldin Ramazan' ışıklarıyla süslendi
Adıyaman 'Hoş geldin Ramazan' ışıklarıyla süslendi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da birçok cadde ve sokaklar, 11 ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle 'Hoş geldin ramazan' yazılı ışıklı tabelalarla süslendi.
Kentin değişik cadde ve sokaklarına asılan Ramazan'ı Şerif'i simgeleyen yazılar, manevi duyguların yoğun olduğu Ramazan ayına farklı bir güzellik katıyor. Ramazan'ın geldiğini müjdeleyen yazılar Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bağlı araçlarla, belediye görevlileri tarafından asılıyor.
Tabelaların asıldığını gören vatandaşlar, Ramazan ayını manevi bir ay olması ve geleneklerin ortaya çıkmasından dolayı sevdiklerini söyledi.
(CK-SD-Y)

24.05.2017 18:07:25 TSI
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