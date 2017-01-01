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Osmangazi Üniversitesi Stadyumu açıldı

- Vali Azmi Çelik ve ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen, stadyumdaki ilk maçın kadrosunda yer aldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Stadyumu yapılan açılış töreni ile hizmete girdi. Açılış sonrası stattaki ilk maçı Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de kadroda yer aldı.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü içerisinde 10 bin metrekarelik bir alanda yapımı tamamlanan stadyum, 5 bin kişilik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Masaj salonlarının bile düşünüldüğü stadyum, bugün yapılan törenle açıldı. Açılış törenine Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlarken, Bando Es-Es tarafından da bir konser verildi.

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, öğrencilere imkanlar ölçüsünde sosyal imkan sağlandığını belirtti. Son zamanlarda sosyal yatırımlara önem verildiğini aktaran Rektör Gönen, "Sağlıklı ve formda bireylerin yaşamın her alanında başarılı olacaklarına inanan Eskişehir Osmangazi Üniversitemiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik her türlü spor etkinliklerini yapabilecekleri bir tesisi daha hizmete açmanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Akademik ve bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan, bilgi üretiminin merkezinde olan üniversiteler genç ve dinamik yapılarıyla hızlı değişime ayak uydurabilen bilgi üreten kurumlardır. Günümüzde üniversitelerin bilim ve öğretim yanında sosyal alanlarda da güçlü olmaları, imkanları ve kaynakları ölçüsünde öğrencilerinin ders dışı tüm aktivitelerini desteklemeleri gerekir. Artık öğrenciler tercihlerini sadece üniversitelerin akademik güçlerine göre değil, kampüs imkanları, kültürel, sanatsal ve sportif imkanlarını da dikkate alarak yapıyorlar. Üniversite spor takımlarının bir parçası olmaları, ilgi duydukları alanda öğrenci topluluklarının aktifliği ya da girişimci öğrencileri desteklemesi tercihlerini belirleyebiliyor. Bizde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak, bu bilinçle öğrencilerimize elimizden geldiğince çok sosyal imkan oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Rektör Gönen'in ardından bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Azmi Çelik, tesisin Eskişehir'e ve ESOGÜ'ye yakıştığını söyledi. Vali Çelik, "Gelişen, kendini geliştiren ve şehri ile buluşma gayreti içerisinde bulunan 2 önemli üniversitemiz var. Bilimsel çalışmalarının yanında üniversitelerimizin sportif alanda da kendilerini geliştirerek, şehre bu anlamda katkı sağlamaları çok önemli bir katma değerdir. 'Maziden geleceğe, bilimden değere' sloganıyla Osmangazi Üniversitemizin böyle bir tesisi öğrencilerimize ve şehrimize kazandırmış olması son derece yakıştı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eskişehirspor'un efsanevi oyuncuları tarafından, dönemin kadrosunun yer aldığı bir fotoğraf Rektör Gönen'e hediye edildi. Ardından efsanevi oyunculardan Erder Konca'nın başlama vuruşu ile stattaki ilk maç başladı. Vali Çelik ile Rektör Gönen'in yer aldığı ESOGÜ Karma ile Hastane 1 takımları arasındaki mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

(MSY-MET-Y)



24.05.2017 18:09:03 TSI

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