YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 Temmuz Şehidi Ağaroğlu adına yapılan Lisesinin temeli atıldı

15 Temmuz Şehidi Ağaroğlu adına yapılan Lisesinin temeli atıldı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 32 derslikli 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Korkuteli İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Hasan Gökce, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Müftüsü Osman Artan, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve Babası Osman Ağaroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "15 Temmuz Demokrasi şehidi oğlum Yasin Naci Ağaroğlu'nun isminin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada eğitim alan çocuklarımız ileride en iyi doktor, en iyi siyasetçi, en iyi akademisyen olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidecek. Okulumuzun temel atmasına katılan tüm misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da "Korkuteli, eğitim alanında çok mesafeler almış, ilimizin önde gelen ilçelerinden biridir. Bununla birlikte bugün, burada temelini attığımız eğitim kurumu Korkuteli'nin eğitim seviyesini çok daha yukarılara çıkaracaktır. Hizmete girdiğinde, milli ve manevi değerlerine bağlı, erdemli, ahlaklı ve idealleri için yaşayan bireyler yetiştireceğine yürekten inandığım okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Artık bundan böyle ilimizde ve ilçelerimizde şehitlerimizin isimleri yaşatılacaktır. İlçemizin diğer şehidi Tuncay Arslan'ında en kısa zamanda bir okula ismini vererek yaşatacağız."

Kaymakam Erol Tanrıkulu ise, Devletin eğitim, güvenlik, sağlık ve birçok alanda hizmetlere devam ettiğini belirterek, "Eğitim hizmetini sunan devletimiz son yıllarda imam hatip okulları ihtiyacını karşılamak için çok sayıda okulun temelini attı, bu okulumuz da bunlardan bir tanesi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Artan'ın duası ve kurban kesimiyle Şehit Yasin Naci Konuşmaların ardından Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin temeli törenle atıldı.

(AD-Y)



24.05.2017 18:09:54 TSI

NNNN

