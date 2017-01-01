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Sungurlu Belediyesi, iftar çadırı kuruyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:10
Sungurlu Belediyesi, iftar çadırı kuruyor
Sungurlu Belediyesi, iftar çadırı kuruyor

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek olan iftar çadırını kuruyor.
Ramazan ayının ilk günü iftar saatinde çadırın hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Ramazan ayının bereketini, faziletini hemşehrilerimizle birlikte yaşamak adına belediyemiz her yıl iftar çadırı kuruyor." dedi.
İftar Çadırında Ramazan ayı boyunca her gün bir hayır sahibinin yemek verdiğinin altını çizen Şahiner, çadırda yemek vermek isteyen hayır sahiplerinin belediye yetkilileri ile irtibata geçmesini istedi.
(SŞ-BÖ)

24.05.2017 18:10:29 TSI
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