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GTO Delegeleri TOBB 73. Genel kurulunda

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:20
GTO Delegeleri TOBB 73. Genel kurulunda
GTO Delegeleri TOBB 73. Genel kurulunda

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) TOBB Delegeleri, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 73.Genel Kurulu'na katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleştirilen 73. Genel Kurul toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de yer aldı. GTO 23 Mayıs günü Anıtkabir ziyareti ile başlayan Genel Kurul programına, GTO TOBB Delegeleri, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanından oluşan 30 kişilik geniş bir heyetle katıldı. GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu başkanlığındaki GTO heyetinde TOBB Delegeleri, Cengiz Uygun, Osman Asiltürk, Sadık Koçak, Ahmet Tabur, Adnan Atay, Hüseyin Gezinmez, Cengiz Özdemir, Osman Canseven, Bülent Evyapan, Mehmet Tabur, Abdullah Çelebi, Metin yıldız, Kemal Sertkaya, Ayhan Çeliksöz, Mustafa Aydınçelebi, Ökkeş Tabur, Mehmet Törer, M.Sami Akay'ın yanı sıra, Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Aksu, Meclis Katibi Cafer Dumrul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Zengin, Murat Karakaş, Mustafa Zor ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk hazır bulundu.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasını yaptığı Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan da iş dünyasına hitap etti. Erdoğan konuşmasında iş dünyasının aynı zamanda bulundukları şehirlerin kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri olduğuna işaret ederek, "Temsil ettiği geniş iş, fikir ve dünya görüşü yelpazesiyle bu salon, aslında Türkiye'nin yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, itici gücü, emeği ve desteği olmadan hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisine ulaşmak için gayret gösteren sizlerin azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır" dedi.
Komisyonların sunuşlarını yapmasından sonra Genel Kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.
(SD-Y)

24.05.2017 18:20:26 TSI
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