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Yenice kent park ve Gap vadisi ikinci etabın temeli atılıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Yeşil bir kent için hedeflediği çalışmaları süratle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin GAP Vadisi projesinin 2 'inci ve Yenice Kent parkının temeli atılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye'de Yenice kent parkı ve Haliliye ilçesinde bulunan GAP Vadisi 2'inci etap temelini atarak kent merkezindeki yeşil alanları artırıyor. 106 bin metre kareden oluşan Yenice Kent parkta adet piknik masası, adet kamelya, adet çeşme, adet oyun grubu, takım fitness grubu ve yürüme yolları yapılarak bölge halkının hizmetine sunulacak. Yenice Kent parkın resmi temel atma töreni yine Nihat Çiftçi'nin katılımıyla Perşembe Günü saat 14:00'de gerçekleştirilecek. 1 Milyon 891 bin metrekarelik yeşil alan içerisinde bulunan GAP 2'inci etap projesinin içerisinde ise 1 adet mini futbol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 1 adet mini golf sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet anfi, ahşap pergoleler, yürüyüş yolları, oturma bankları, 302 araçlık otopark, market binası 255 m, kafeterya'ya sahip olacak.

Başkan Çiftçi, Yenice Kent Park ve GAP 2. Etap'ın resmi temel atma törenine tüm Şanlıurfalıları davet etti.

(AK-SD-Y)



24.05.2017 18:23:38 TSI

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