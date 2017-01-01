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VASKİ Olağan Genel Kurulu yapıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:30
VASKİ Olağan Genel Kurulu yapıldı
VASKİ Olağan Genel Kurulu yapıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Genel Sekreter Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, VASKİ Genel Müdür Vekili Abdulvehap Gezgen ve ilgili daire başkanları katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ın başkanlığını yaptığı genel kurulda, VASKİ'nin 2016-2017 faaliyetlerini konu alan detaylı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından geçilen gündem maddelerinden ilk olarak VASKİ'nin 2016 performans programı ve 2017 yılı yatırım programları görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı. Denetçi raporunun da okunup karara bağlandığı toplantıda; ağırlıklı olarak abone sistemi, kayıp-kaçak su kullanımı ve eski dönemlerden kalan borç yükü de ayrıca gündem oldu.
Gelirle giderin bir birini karşılamadığını ifade eden Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, üç yıl önce kurulan VASKİ'nin geçmişe dayalı 312 milyon borcu bulunduğunu söyledi. VASKİ'nin kent merkezinde ve kırsalında çok ciddi çalışmalar yapması gerektiğini kaydeden Taşyapan, "Gelirimizi artırmamız lazım. Şehirde ve kırsalda kaçak kullanım ve yeni abonelikler ile ilgili gerekli tedbirlerimizi almamız gerekiyor. İnsanları abonelik yapmaya ikna etmemiz lazım. Şehir merkezinde yüzde 75, kırsalda ise yüzde 100'e varan kayıp kaçak oranları var. Bunlara çözüm bulamazsak başarılı olabilmemiz mümkün değil. İnsanları teşvik edici tedbirler alalım. Bizim VASKİ olarak gelirimiz sadece su, dolayısıyla kendi tedbirlerimizi almak zorundayız" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

24.05.2017 18:30:25 TSI
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