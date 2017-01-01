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Serik Devlet Hastanesi'nde Gebe Bilgilendirme Sınıfı açıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:31
Serik Devlet Hastanesi'nde Gebe Bilgilendirme Sınıfı açıldı
Serik Devlet Hastanesi'nde Gebe Bilgilendirme Sınıfı açıldı

(Fotoğraflı)

Sedat Temel
ANTALYA (İHA)- Antalya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Serik Devlet Hastanesi'nde Gebe Bilgilendirme Sınıfı açıldı.
Serik Devlet Hastanesi'nde Gebe Bilgilendirme Sınıfı açıldı. Gebeler için bilgilerin verildiği ve memnuniyetle karşılanan Bilgilendirme Sınıfı hakkında bilgi veren Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. H. Yusuf Kara, "Gebe Bilgilendirme Sınıfında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ülkü Özdemir Tur, Sorumlu Ebe Kiraz Demir, Diyetisyen ve Fizyoterapistler eşliğinde eğitim verilmektedir. Eğitimler Çarşamba günleri saat 10.00 ve 15.00'te olmak üzere iki grup halinde yapılmakta. Eğitim sırasında gebelerimize Diyetisyenin hazırlamış olduğu ara öğün ikram edilmektedir. Eğitimde görsel materyaller kullanılarak Fizyoterapist eşliğinde gebelerin hamileliğe bağlı duruş bozuklukları, doğru nefes alma teknikleri ile bulantı ve kusmaların azaltılması, karın kaslarının ve doğumun kolaylaştırılması gibi konularda eğitim verilmekte. Diyetisyen eşliğinde iştahın kontrol altına alınması, hamilelik kilosu, hamilelikte doğru beslenme konularında eğitim verilmekte. Tüm gebelere doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlere ilişkin bilgilendirme ile normal doğumun önemi ve ağrı yönetimi konularında eğitim verilmektedir. Gebelik, gebelik dönemleri, gebelikte beslenme ve fiziksel aktivite, normal doğumun önemi ve anne bebek açısından faydaları, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, lohusalık, yeni doğan bebeğin bakımı, aşılar ve beslenmesi, anne sütünün önemi, üreme sağlığı yöntemleri gibi konularda katılımcılara teorik ve pratik bilgi verilmektedir" dedi.
(ST-Y)

24.05.2017 18:31:38 TSI
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