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Arapgir Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:37
Arapgir Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı
Arapgir Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi bünyesindeki Arapgir Meslek Yüksekokulu'nda 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.
Arapgir Meslek Yüksekokulu 29. mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlçe Kaymakamı Salih Sak, Yüksekokul Müdürü Dursun özgüler, Garnizon Komutan Vekili Kıdemli bşç. Murat Atunbaş, belediye başkan velili Çetin Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torul, Cumhuriyet Savcısı Anıl Öztemel, hakim Oğuz Altun, İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Halil ibrahim Adıgüzel, Rektör danışmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu ilçe daire amirleri, misafirler ile öğrenci veliler katıldı.
"Umarım güzel kazanımlar edindiniz"
Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Dursun Özgüler törende yaptığı konuşmada, "Bu yıl inşallah 300'e yakın öğrenci mezun edeceğiz. Geçen 30 yılda Türkiye Cumhuriyetine yaklaşık 3500 tekniker ve meslek elemanı kazandırmış bulundurmaktayız. Bu durum bizim için bir gurur vesilesidir. Çünkü ülkemizin kalkınmasında vasıflı insan gücünün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
30 yıllık Meslek Yüksekokulumuzda ilk 20-22 yıl çok zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde hizmet yürüttük. Küçücük bir bina içerisinde çok yetersiz donanımla fakat büyük fedakarlıkla kurum ve kuruluşlardan de maddi ve manevi desteklerle en iyisini yapmaya çalıştık. Sonra Belediyemizin sağladığı arsa üzerinde hayırsever Arapgirli işadamlarının yaptığı bu kampüse kavuştuk. Böylece çok iyi bir fiziki yapı oluşunca Üniversitemizin de büyük destekleri ile Bölü sayısı, öğrenci kontenjanı, donanım ve işgücü kapasitemizi de önemli ölçüde artırarak bugünkü duruma ulaşmış olduk.Burada hep birlikte 2 yıl geçirdiniz. Umarım güzel kazanımlar edindiniz, yeni dost ve arkadaşlar edindiniz, bilgi ve becerilerinizi geliştirdiniz. Hepiniz bir meslek elemanı veya tekniker unvanı alarak dönüyorsunuz. Bilmeniz gerekir ki bu ülkenin sizin gibi mesleki yeterliliği olan insan gücüne çok ihtiyacı bulunmaktadır. Sizler için asıl gerçek hayat şimdi başladı. Artık sorumluluklarınız ciddi olarak arttı. Çalışma hayatınız başladı. Aile sorumluluğu üstleneceksiniz. İnşallah hayat boyu sağlıklı ve mutlu olursunuz. Ancak mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmanın en önemli anahtarı çalışmaktır. Buradan aldığınız temel bilgi ve becerilerinizi yenilemeli, sürekli eğitim ilkesini uygulamalısınız" dedi.
Program öğrencilerin mezuniyet belgelerinin almasının ardından sona erdi.
(MT-SD-Y)

24.05.2017 18:37:49 TSI
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