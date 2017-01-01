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Başkan Subaşıoğlu Bayramyeri'nde esnafı ziyaret etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:39
Başkan Subaşıoğlu Bayramyeri'nde esnafı ziyaret etti
Başkan Subaşıoğlu Bayramyeri'nde esnafı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Bayramyeri'ndeki esnafı iş yerlerinde ziyaret etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, ilçede esnaf ziyaretleri kapsamında Bayramyeri'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşlarla bir araya gelen Subaşıoğlu, uzun sohbetler gerçekleştirerek vatandaşın istek, şikayet ve önerilerini dinliyor. İşletmeleri tek tek dolaşan Subaşıoğlu, esnafa hayırlı işler diledi. Başkan Subaşıoğlu, güneşli havayı fırsat bilerek Bayramyeri Meydanı'ndaki banklarda oturan vatandaşlarla da oturarak, sohbet etti. Subaşıoğlu, "Bugün bir fırsat bulduk. Bayramyeri'ndeki esnafımızı ziyaret ettik. Biraz mola vererek havanın da güneşli ve güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlarımızla meydandaki gölgede sohbet ettik. Varsa sorunlarını dinledik" dedi.
(MT-Y)

24.05.2017 18:39:08 TSI
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