Kütahya'dan Suriye'ye 7 tır un yardımı

Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kütahya Ekmeğini Mazlumlarla Paylaşıyor' yardım kampanyası kapsamında vatandaşların desteğiyle toplanan 7 tır un Suriye'ye uğurlandı.

Kütahya Valiliği önündeki uğurlamaya Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, bazı daire müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Suriye'ye uğurlanan tırlarda 190 ton un olduğunu söyledi.

Hırs ve iktidar kavgaları sebebiyle İslam beldelerinin yıkıma uğratıldığını belirten Müftü Hazırlar, "Bugün Suriye'de bir medeniyet, bir tarih bütün insanlığın gözü önünde yok ediliyor. Kadim ülke insanlarıyla adeta haritadan siliniyor. Bugün insanlık olarak sözün bittiği noktadayız. Maalesef egemen güçlerin İslam dünyasındaki hırs, menfaat ve iktidar kavgası uğruna İslam beldeleri harabeye döndürülüyor. Dün olduğu gibi bugün de insanlığın umudu olan necip milletimiz adeta insanlığın vicdan yükünü sırtına almış bir vaziyette, bu mazlumlara sahip çıkmaya çalışıyor. İl müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimizle el ele gerçekleştirmiş olduğumuz kampanya sıradan bir yardım kampanyası değil. Biz bu kampanyayla demek istiyoruz ki Anadolu coğrafyasındaki tüm halk olarak, Kütahya olarak, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bakiyesi olan torunları olarak biz her türlü mazlumun yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Başkan Saraçoğlu: "Akan kan ve gözyaşı artık dursun"



Her gün insanların öldürüldüğü topraklarda akan kanın bir an önce dinmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Saraçoğlu, "Kütahya'nın üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum. Biz millet olarak mazlum milletlerin her zaman yanında yer almış ve destekçisi olmuşuz. Kendi şehrimizde olan mazlumların, mağdurların yanında olmaya gayret gösterirken, İslam coğrafyasında mağdur olan milletlerin, ülkelerin yanındayız. Bizler Osmanlı topluluğunda 3 kıtada hükümdarlık sürmüş ve onların her derdiyle ilgilenmiş, o coğrafyalarda adaletin ve huzurun sağlanması noktasında önemli adımlar atmış bir milletin evlatlarıyız. Kütahya olarak mazlum ve mağdurların yanında olma noktasında geçmiş aylarda gönderdiğimiz yardımların bugün daha farklısını Ramazan ayından önce göndermenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu yardımların devam etmesi, mazlumların yanında yer almak bizim görevimiz. Bu coğrafyada da artık kanın, gözyaşının dindiği aylar, yıllar olur inşallah" ifadelerini kullandı.



Vali Nayir: "Kütahya yine kendine yakışanı yaptı"



Kütahya'nın düzenlediği yardım kampanyalarıyla her defasında kendine yakışanı yaptığını dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Bir marifete olan iltifatı burada takdir etmek üzere bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan olmak paylaşmakla mümkün. İnsan olmanın derecesini paylaşmanın derecesiyle ölçebiliyoruz. Bir insan diğer insanların sıkıntılarını paylaşabiliyorsa, dertlerini paylaşabiliyorsa, çaresizliklerini paylaşabiliyorsa insandır. Aynı zamanda kendi sahip olduğu varlığı, zamanı, emeği başkalarının lehine paylaşabiliyorsa yine o insan olma derecesini gösteren önemli bir noktaya varmış demektir. Burada bu paylaşımın güzel bir örneğini görüyoruz. Kütahyalımız kendisine açılan bir kapıda hamiyet duygularının en yücesini göstererek ekmeğini, binlerce kilometre uzakta olan insanlarla paylaşma ihtiyacında olmuş. 'Sebep olan yapan gibidir.' Bütün bu hayra sebep olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu hayrı yapmış olanlar kadar bu işin içerisinde önemli bir yer tutmuşlardır. Bizler millet olarak bu hamiyet duygularının en güzel örneklerini tarihimizde vermiş olduğumuz gibi bugün de o çizginin, aynı duyguların devam ettiğini gösteren güzel örneklere muhtacız. Bu güzel örneklerin gelecek nesillere aktarılması için de gayret sarf ediyor, çocuklarımıza da bunları birer örnek gösteriyoruz. Buradaki durum zincirin bir halkası. Öncesinde bir talepte bulunuldu, faaliyet başlatıldı. Daha sonra gelen taleplerle, gelen yardımlarla tırlarımıza unlarımız yüklendi. Burada bitmiyor, bu faaliyetin devam eden halkaları var. Gittiği yerde Diyanete ait fırınlar bu unları bekliyor ki orada muhtaç olan insanlara ekmek yapıp, ulaştırmak için. Hiçbir karışıklığa meydan verilmeden, düzenli bir şekilde akış düzenlenmiş. Günlük 270 bin adet ekmek üretiliyor orada. Bu unlar inşallah oradaki insanımızın eline bir kargaşa, kötü görüntü olmadan, en güzel şekilde dağıtılacak ekmekler olarak ihtiyaç sahiplerini bulacak. Kütahya'mız bundan öncekilerde olduğu gibi kendine yakışanı yaptı. Hiçbir yere sergi açmadık, cami önlerinde vatandaşımıza ulaşmadık, yalnızca duyurduk ve yardım kampanyasında bu duruma ulaştık" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua etmesinin ardından unları taşıyan tırlardan 2'si Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı, 5'i de Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gönderildi. (EFE)



24.05.2017 18:41:39 TSI

