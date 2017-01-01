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Uşak kentsel dönüşümde daire ve işyeri satışa çıkarılıyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - TOKİ ve Uşak Belediyesi işbirliği ile tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde hak sahiplerine kurayla konut ve işyerlerinin teslim edildiği kentsel dönüşüm alanında, 353 daire ve 490 işyeri satışa çıkacak.

TOKİ ve Uşak Belediyesi'nin işbirliği ile 450 milyon TL'ye mal olan ve Türkiye'de ilk defa konut ve ticari alanın aynı alanda inşa edildiği, kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. 923 ticari alan, 9'ar katlı bloklardan oluşan toplam bin 51 daire, 750 kişilik camii, 24 derslikli okul, sağlık ocağı ve kamu kurumlarının yer alacağı yeni bir çarşı oluştu. Kentsel dönüşümde hak sahipleri için geçtiğimiz mart ayında noter huzurunda kuralar çekildi. Kuranın ardından 353 daire ve 490 işyerinin de TOKİ'nin belirleyeceği takvime göre satışa çıkarılması bekleniyor.

Kentsel dönüşüm alanında bir inceleme yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur ve UTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Çümen'in eşlik ettiği Başkan Cahan, ıslahı tamamlanan Dokuzsele deresinin alana görsel zenginlik kattığını söyledi. Kentsel dönüşüm alanında geniş bir meydan oluştuğunu belirten Cahan, çimlendirmenin devam ettiğini ve ulaşımın kolay sağlanması için yol güzergahlarının belirlendiğini söyledi.

"Ev ve İşyeri Alan Uzun Vadede Kazanır"

Kentsel dönüşüm sahasının alternatif bir çarşı olduğunu kaydeden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Burada sosyal ve ekonomik faaliyetler yakın bir zamanda başlayacak. Şu anda daireler ve işyerleri kullanıma hazır vaziyette. Hak sahiplerinin yan sıra bölgeden mülk edinmek isteyenlere de bir fırsat sunulacak. 353 daire ve 490 işyerimiz satışa çıkarılacak. Yeni ev veya işyeri almak isteyenlere bu bölgeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu alanda kamu kurumlarının büyük bölümü yer alacak. Kentsel dönüşüm alanında yatırım yapanlar, uzun vadede kazançlı çıkacaklar. Defterdarlık, belediye ve bankalar buraya gelecek. Kentsel dönüşüm alanından evi ve işyeri olanlar, uzun vadede karlı çıkacaklar" dedi.

Öte yandan Cahan, bölgede kalan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

(EÖ-MB-Y)



24.05.2017 18:42:25 TSI

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