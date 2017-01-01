YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fransız Eğitim Ataşesi OMÜ'de

Fransız Eğitim Ataşesi OMÜ'de



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Fransız Eğitim Ataşesi Jean-Michel Berthe, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesini(OMÜ) ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Samsun'a gelen Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Jean-Michel Berthe ve Ankara Fransız Kültür Merkezi Kurslar Müdürü Hülya Öz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nalan Kızıltan ve öğretim elemanları eşliğinde Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıfat Günday ile görüştü.

Ardından Rektörlüğe geçen heyet, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ı da ziyaret ederek kendileriyle uluslararası geçerliliği olan Delf-Dalf Diplomaları, dijital kütüphanenin ulaşılabilirliği, Fransa'ya öğretim elemanı gönderilmesi, derslerde kullanılan kitapların ve ders araçlarının zenginleştirilmesi, ortak atölye çalışmalarının düzenlenmesi, ortak projenin çalışmalarının geliştirilmesi ve ortak kültürel etkinlikler gibi konuları içeren protokolün imzalanması için fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca kurumsal deneyimler de paylaşıldı. Son derece olumlu ve güzel bir ortamda gerçekleşen ziyarette, taraflar memnuniyetini dile getirdi.

Eğitim Ataşesi Jean-Michel Berthe, Merkez Müdürü Hülya Öz ve beraberindeki Doç. Dr. Nalan Kızıltan ile öğretim elemanları daha sonra OMÜ Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Kurt ve Müdür Yardımcısı Halit Cüre'yi ziyaret etti.

(SAM-SLH-Y)



24.05.2017 18:43:13 TSI

NNNN

