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Lider çocuk tarım kampı uygulaması başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Lider Çocuk Tarım Kampı uygulamasının bu yıl 4.'sü gerçekleştiriliyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2014 yılında uygulamaya konulan Lider Çocuk Tarım Kampı uygulaması 4.'süne Adıyaman'dan, 22 öğrenci katılıyor. Cumhuriyet İlköğretim Okulunda eğitim gören 4.sınıflardan 22 öğrenci, Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde doğa bilinci, çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla kamp etkinliklerine ve toplantılarına katılıyor. Uygulamaya katılan 22 öğrenci, uzmanlar tarafından verilen toplantılara katılarak tarım ve çevre bilinci hakkında bilgiler elde ediyor. Verilen toplantılar sonrasında öğrenciler uygulamalı olarak tarlalarda tarım hakkında bilgilendiriliyor.

Uygulamanın ilk toplantısına Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nihat Yılmaz, Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Eda Rukiye Dönbak, Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri, öğrenciler ve okul idarecileri katıldı.

(CK-SD-Y)



24.05.2017 18:47:44 TSI

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