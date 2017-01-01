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Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı akredite oluyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜMLAB)'ın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "TS EN ISO/IEC 17025 standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" kapsamında akredite edilmesi için çalışmalar başladı.

Türkiye'de sadece birkaç tane üniversitenin laboratuvarının sahip olduğu akreditasyona Adıyaman Üniversitesi de talip olurken, eğitimler Akreditasyon Uzmanı Hakan Çelik tarafından verilmeye başlandı. 17025 Kalite Sistemini kurmak ve bilimsel çalışmalarda net sonuçlar elde etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bir hafta devam edecek olan akreditasyon eğitiminin ilk ayağı Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İl günkü eğitime Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, , Prof. Dr. Hasan Solmaz, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun ile Laboratuvar Akademik ve İdari çalışanları katıldı. Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartların tamamlanması amacıyla verilen eğitimlerde ilk gün oldukça yoğun geçti. Gıda alanında yapılacak olan çalışmaların bir hafta devam edeceği bildirilirken, on iki aylık bir süreç zarfında ise üniversite akredite olabileceği belirtildi. Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında, laboratuvar akademik ve idari çalışanlarına bilgiler veren Akreditasyon Uzmanı Hakan Çelik, "Laboratuvarımızın, laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerini ve TÜBİTAK yeterlilik testlerini başarıyla geçmesi için eğitimler veriyoruz. Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının TS EN/IEC 17025 Akreditasyon çalışmaları kapsamında dokümantasyon, talimat ve prosedürler ile personel eğitimleri, arşivleme ve izlenebilirlik faaliyetlerini tamamlayarak yapılan denetimler sonucu TÜRKAK tarafından akredite edilmesini planlanıyor. Ülkemizde sadece birkaç tane üniversite laboratuvarının sahip olduğu akreditasyonun Adıyaman Üniversitesine, Adıyaman'a ve ülkemize büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Akredite olurken sadece 17025 kalite standartlarını değil mevzuat ve yasaya da uymak gerekiyor. İhtiyaçların belirlenmesi, kalite sisteminin hazırlanması ve teknik dokümantasyonların hazırlanması gibi uzun bir süreç var önümüzde" ifadeleri kullanıldı.

(CK-SD-Y)



24.05.2017 18:48:32 TSI

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