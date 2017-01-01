ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı akredite oluyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:48
Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı akredite oluyor
Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı akredite oluyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜMLAB)'ın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından "TS EN ISO/IEC 17025 standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar" kapsamında akredite edilmesi için çalışmalar başladı.
Türkiye'de sadece birkaç tane üniversitenin laboratuvarının sahip olduğu akreditasyona Adıyaman Üniversitesi de talip olurken, eğitimler Akreditasyon Uzmanı Hakan Çelik tarafından verilmeye başlandı. 17025 Kalite Sistemini kurmak ve bilimsel çalışmalarda net sonuçlar elde etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bir hafta devam edecek olan akreditasyon eğitiminin ilk ayağı Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İl günkü eğitime Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, , Prof. Dr. Hasan Solmaz, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Müdürü Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun ile Laboratuvar Akademik ve İdari çalışanları katıldı. Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartların tamamlanması amacıyla verilen eğitimlerde ilk gün oldukça yoğun geçti. Gıda alanında yapılacak olan çalışmaların bir hafta devam edeceği bildirilirken, on iki aylık bir süreç zarfında ise üniversite akredite olabileceği belirtildi. Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında, laboratuvar akademik ve idari çalışanlarına bilgiler veren Akreditasyon Uzmanı Hakan Çelik, "Laboratuvarımızın, laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerini ve TÜBİTAK yeterlilik testlerini başarıyla geçmesi için eğitimler veriyoruz. Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının TS EN/IEC 17025 Akreditasyon çalışmaları kapsamında dokümantasyon, talimat ve prosedürler ile personel eğitimleri, arşivleme ve izlenebilirlik faaliyetlerini tamamlayarak yapılan denetimler sonucu TÜRKAK tarafından akredite edilmesini planlanıyor. Ülkemizde sadece birkaç tane üniversite laboratuvarının sahip olduğu akreditasyonun Adıyaman Üniversitesine, Adıyaman'a ve ülkemize büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Akredite olurken sadece 17025 kalite standartlarını değil mevzuat ve yasaya da uymak gerekiyor. İhtiyaçların belirlenmesi, kalite sisteminin hazırlanması ve teknik dokümantasyonların hazırlanması gibi uzun bir süreç var önümüzde" ifadeleri kullanıldı.
(CK-SD-Y)

24.05.2017 18:48:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ADYÜ'de &quot;Kore Kültür Günü&quot;
YEREL

ADYÜ'DE "KORE KÜLTÜR GÜNÜ"
Adıyaman Üniversitesi kreşinde yıl sonu etkinliği düzenlendi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KREŞİNDE YIL SONU ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Lider çocuk tarım kampı uygulaması başladı
YEREL

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI UYGULAMASI BAŞLADI
Adıyaman 'Hoş geldin Ramazan' ışıklarıyla süslendi
YEREL

ADIYAMAN 'HOŞ GELDİN RAMAZAN' IŞIKLARIYLA SÜSLENDİ
Kader mahkumlarının diploma sevinci
YEREL

KADER MAHKUMLARININ DİPLOMA SEVİNCİ
Miniklerin mezuniyeti gönülleri mest etti
YEREL

MİNİKLERİN MEZUNİYETİ GÖNÜLLERİ MEST ETTİ
Otomobil yayaya çarptı
YEREL

OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı seçimi
YEREL

MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI SEÇİMİ
Depremzede öğrenciler bilim fuarı düzenledi
YEREL

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER BİLİM FUARI DÜZENLEDİ
Samsatlı gençler ödüle doydu
YEREL

SAMSATLI GENÇLER ÖDÜLE DOYDU
&quot;Kitap Arkadaşım&quot; projesi gerçekleştirildi
YEREL

"KİTAP ARKADAŞIM" PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kaza anı kameralara yansıdı
YEREL

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI
24 Mayıs Oryantiring Günü kutlandı
YEREL

24 MAYIS ORYANTİRİNG GÜNÜ KUTLANDI
Apazizi anma etkinlikleri ertelendi
YEREL

APAZİZİ ANMA ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ
SMA hastası Firdevs umutlandı
YEREL

SMA HASTASI FİRDEVS UMUTLANDI
Buzağıdaki 'ay yıldız' benzeri şekil ilgi uyandırdı
YEREL

BUZAĞIDAKİ 'AY YILDIZ' BENZERİ ŞEKİL İLGİ UYANDIRDI
Topluluk önünde İngilizce konuşma yarışması düzenlendi
YEREL

TOPLULUK ÖNÜNDE İNGİLİZCE KONUŞMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Adıyaman'da 2017'de 92 motosiklet trafikten men edildi
YEREL

ADIYAMAN'DA 2017'DE 92 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Adıyaman Belediyesinden okul yoluna kaldırım çalışması
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN OKUL YOLUNA KALDIRIM ÇALIŞMASI
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Gölbaşı Mehmet Erdemoğlu Taziye Evi törenle açıldı
YEREL

GÖLBAŞI MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ TÖRENLE AÇILDI
Başkan Deniz sendikal faaliyetlerinden bahsetti
YEREL

BAŞKAN DENİZ SENDİKAL FAALİYETLERİNDEN BAHSETTİ
Teknik Lise'de TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

TEKNİK LİSE'DE TÜBİTAK BİLİM FUARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi