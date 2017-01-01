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Kosovalı kadınlar Türk el sanatlarını ülkelerine taşıyacaklar

- Karabük'te el sanatları kursu gören 18 Kosovalı kadın sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Kosova'nın Gilan kentinden gelip Karabük'te el sanatları eğitimi gören 18 Kosovalı bayan kursu başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Karabük Belediyesi, Karabük Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Karabük'ten Kosova'ya Türk El Sanatları" konulu eğitim projesi kapsamında Karabük kurs alan Kosovalı kadınlar öğrendikleri Türklere özgü tel kırma, tel sarma ve takı tasarım sanatlarını ülkelerinde devam ettirerek Balkanlarda tanınmasını sağlayacak.

2 hafta süren kurs dönemini başarı ile tamamlayan 18 Kosovalı kadınlar düzenlenen törende sertifikalarını Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin elinden aldı. Karabük Mahallesi Bahçelievler Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen sertifika törenine, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Kent Konseyi Başkanı Kazım Özcan, Halk Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Çelebi ve Yalçın Cin ile Kosovalı kursiyerler ve öğretmenleri katıldı.

Karabük Kent Konseyi Başkanı Kazım Özcan törenin açılışında yaptığı konuşmada, amaçlarının dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek, yöreye has Türk el sanatlarını yaygınlaştırmak, ülkenin ve şehrin tanıtımını sağlamak olduğunu söyledi.

Özcan, ayrıca, Kosovalı kadınların aldıkları eğitimle, öğrendikleri el sanatlarını ülkelerinde de kullanarak, ekonomilerine ve Türk el sanatının yaygınlaşmasına katkı sunacaklarını da kaydetti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, "Bizim arzumuz kardeş olarak gördüğümüz sizlerin yaşadığı topraklarla daha fazla işbirliği içerisinde olmak ve bu girişimleri sürdürmek. İnanıyorum ki Kent Konseyimiz bu ilişkileri daha da geliştirecek. Ben burada eğitim gören kardeşlerimizden bu sanatları ülkelerine taşımalarını temenni ediyorum. Hatta önümüzdeki sene de daha da ilerletmeleri için kendilerini yeniden davet edebiliriz" dedi.

Kursiyerler adına konuşan Aylin Dauti ise, "Bizi burada mükemmel bir şekilde ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Öğrendiklerimizi ülkemize taşıyacağız, Karabük'ün güzelliklerini ve sizlerin misafirperverliğinizi ülkemizde anlatacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Rafet Vergili, kursu başarıyla bitiren 18 kursiyerin sertifikalarını verdi.

(YE-ÖZ-Y)



24.05.2017 18:57:21 TSI

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