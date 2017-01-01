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Adıyaman Üniversitesi kreşinde yıl sonu etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi bünyesinde bulunan kreş öğretmen ve öğrencileri tarafından kreş yıl sonu etkinliği düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken minik öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu yıl sonu etkinliğinde şarkılar söylenip çeşitli gösteriler yapıldı.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kreş Müdürü Çare Tufaner, etkinlikte, geleceğin mimarları olan minik öğrenciler için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

Programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün eşi Necla Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kreş Müdürü Çare Tufaner, idari çalışanlar ile kreş öğrencileri ve aileleri katıldı.

(CK-SD-Y)



24.05.2017 19:00:07 TSI

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