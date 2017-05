YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EHEM öğrenme şenliklerini Doyran'da noktaladı

BALIKESİR (İHA) - Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (EHEM) 2016-2017 döneminde kursların dışında öğrenme şenlikleri adı altında 8 büyük organizasyona başarıya imza atarak her yerde olduğunu gözler önüne serdi.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 2016-2017 döneminde kurs dışı sosyal kültürel etkinlikler faaliyet takvimi doğrultusunda başlattığı öğrenme şenliklerini Doyran Mahallesinde açtığı El Sanatları Sergisiyle noktaladı. Bu dönem kursların dışında öğrenme şenlikleri adı altında 8 büyük organizasyona imza atan EHEM Edremit'te Öğrenme Şenlikleri rüzgarı estirdi. Son olarak Doyran Mahallesinde açılan sergiyle ilçenin her yerinde olduğunu gözler önüne seren EHEM Hayat Boyu Öğrenmeyi bir kültür haline getirerek Edremit'i öğrenen şehirler kervanında en önlere taşımanın gayretinde olduğunu ortaya koydu. Merkez müdürü İsmail Damar "Eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak, verilen eğitimlerimizi tanıtmak, destek vermek, yaşatmak ve yaygınlaştırmak, katılımcılığı özendirerek daha fazla sayıda insanımıza ulaşabilmek amacıyla eğitimlerimizin taçlandırıldığı Öğrenme Şenlikleri düzenliyoruz. Hoş geldiniz. Bu dönem ekim ayından bu yana ilçemiz genelinde 65 farklı noktada, 113 dalda, 180 öğretmen ve usta öğreticiyle açılan 25 Okuma-Yazma Kursunda 194 Kursiyere, 154 Mesleki Edindirme Kursunda 4 bin 330 kursiyere, 362 Genel Kursta 7 bin 394 kursiyere toplamda ise 540 kursta 11 bin 918 kursiyere ve 4 bine yakın Açık Ortaokul ve Lise Öğrencimize hizmet verilmiştir. Eğitimlerimiz yaz ayları dahil aralıksız devam etmektedir. Bu yıl Doyran Mahallemizde açtığımız 288 saatlik Pul Boncuk Dikişleri Kursumuza 19 Kursiyerimiz katılmıştır. Kursumuzda yine mahallemizden bir arkadaşımız olan Yeter Taşçinten görev almıştır. Ben kendilerine ve sergimize emeği geçen kursiyerlerimize, yardımcılarıma ve sayın muhtarımıza teşekkür ediyorum. Halk Eğitimi Merkezi olarak bizlerin her zaman yanında olan, destek veren sayın kaymakamımıza, belediyemize, ilçe milli eğitim müdürümüze, kamu kurumlarımızın değerli yöneticilerine, Meslek Odalarımızın başkanlarına, Özel Kurum ve Kuruluşlara, muhtarlarımıza sesimizi duyuran değerli basınımıza ve törenimize katılan siz değerli katılımcılara ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Sergi açılış törenine Ak Parti İlçe Başkan yardımcıları Himmet Bora, Oktay Çulgatay, Muhtar Ali Rıza Sakallı, Merkez Müdürü İsmail Damar, yardımcıları Zerrin Eğrioğlu, Aytekin Öney, davetliler, kursiyerler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası el emeği göz nuru yörenin motiflerini, renklerini barındıran eserler büyük beğeni topladı. Kursiyerler tarafından hazırlanan ikramın ardından tören sona erdi.

