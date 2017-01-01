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Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:04
Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi
Kalp krizi geçiren şahıs ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kalp krizi geçiren 51 yaşındaki bir kişi Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahsın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan kalkan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine gitti. Hava ambulansı, kalp krizi geçiren şahsı alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
(MAY-SLH-Y)

24.05.2017 19:04:54 TSI
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