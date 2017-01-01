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Araban'da mezuniyet coşkusu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:06
Araban'da mezuniyet coşkusu
Araban'da mezuniyet coşkusu

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Araban Şerif Peri Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in katkılarıyla 2. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.
Araban Şerif Peri Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören yapılan konuşmaların ardından okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam etti. Okulu başarıyla bitiren öğrencilere plaket verildi. Okul birincisi Songül Karataş'a Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, ikinci olan Zeynep Şahin'e Okul Müdürü Ramazan Demir, üçüncü olan Esin Kandil'e Okul Müdür yardımcısı Abdullah Kahraman tarafından plaket verildi. Tören okulun önünde çektirilen hatıra fotoğrafı ve öğrencilerin kep atmasıyla devam etti.
Okulun bahçesine kurulan orkestrayla çalınan değişik oyun havaları eşliğinde programa katılan Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile Okul Müdürü Ramazan Demir öğrencilerle halay çekerek, oyunlar oynadı.
Okul Müdürü Ramazan Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, "2013-2014 yılında yeni binasında eğitim-öğretime başlayan okulumuzda eğitim öğretim sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde olan okulumuzda Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in katkılarıyla 2. dönem mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 60 öğrencimize diplomalarını vererek mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
(SD-Y)

24.05.2017 19:06:25 TSI
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