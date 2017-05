YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gürsulular sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Belediye Veterinerlik Birimi tarafından "Et Ve Süt Ürünlerinin İnsan Beslenmesindeki Yeri Ve Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam tarafından Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu'nda verilen konferansta, et ve süt ürünlerinin gıda değerleri hakkında bilgiler verilirken, ürünlerde kaliteye dikkat etmenin önemi vurgulandı. Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre et tüketiminin kıyaslanamayacak derecede düşük olduğunu belirten Sinan Sağlam, "Protein yetersizliği, beraberinde gelişme bozuklukları ve sağlık problemlerini getirir. Türkiye'de büyüme geriliği problemlerinin sebebi de proteince zengin gıdalarla beslenememektir. Beyin gelişiminin yüzde 90'ı üç yaşına kadar tamamlandığı için enerji ve protein yetersizliği, zekâ gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

İnsan sağlığına yönelik hizmetlerin her şeyden önce geldiğini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sağlıklı alanında insanların bilinçlenmesine yönelik faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

