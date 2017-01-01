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Karesi HEM'den "Öğrenme Şenliği"



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Öğrenme Şenliği etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'de Bedesten alanında düzenlenen Öğrenme Şenliği etkinliğinde yıl boyunca 20 dalda yapılan eserler sergilendi. Sergileri gezen vatandaşlar ebru sanatından, resim yapmaya kadar bir çok çalışmayı uygulamalı olarak gerçekleştirme fırsatı buldu. Açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan etkinlik hakkında bilgi veren Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Canseven, "Öğrenme Şenliğimiz bugün başladı. Bu sene sergi formatından çıkıp, halkın katılımıyla bir program düzenledik. Sergimiz gün boyu devam edecek. Halkımız burada yapılan yaklaşık 20 kadar etkinliğe bizzat katılım gösterdiler" dedi.

Etkinliğin açılışına katılan ve stantları tek tek gezen Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise, "Karesi Halk Eğitim Merkezimizin düzenlemiş olduğu öğrenme şenlikleri için buradayız. İnsanların doğduğu andan itibaren eğitim ve öğretime ihtiyacı var. Biz öğrenmenin toplum içerisinde olan boyutuna da çok önem veriyoruz. Toplumda paylaşıma ve farkındalık oluşturmaya da çok önem veriyoruz. Halk Eğitim Merkezimiz eğitime dair her alanda eğitim öğretim verebiliyor. Bu tür etkinlikleri Karesi açısından çoğaltacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütleriyle beraber bu işleri yaygınlaştıracağız. Çünkü bizim toplumda bazı özellikleri geliştirmemiz lazım. Sanata, spora, kültüre dair etkinliklerin artması lazım. Bu da o etkinliklerden bir tanesi ben emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Toplumun kalitesi eğitildikçe artacak. Bizde o yönüyle gayret sarf edeceğiz" dedi.

Öğrenme Şenliği etkinliğinde cam sanatından, ebru sanatına, resim ve ahşap boyama sanatından, el işlerine kadar bir çok sergi yer aldı.

(TS)



24.05.2017 19:21:46 TSI

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