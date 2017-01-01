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Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:33
Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi
Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi

(Fotoğraflı)

Selçuk Vurucu
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserlerin sergisi açıldı.
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi bahçesinde yılsonu sergisi açılış programı düzenlendi. Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Kerim Sanık, şube müdürleri, kursiyerler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisi ile devam etti.
Açılış töreninde konuşan Halk Eğitim Müdür Vekili Berna Kaya, Halk Eğitim Merkezinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 408 kurs açıldığını bildirdi. Kurslara ilginin yoğun olduğunu dile getiren Berna Kaya, "2016-2017 öğretim yılında merkezimizde bugün itibariyle 408 kurs açtık. Bu kurslar, el sanatları, ebru, İngilizce, Almanca, Rusça, Bulgarca, bağlama, gitar, keman, ney, piyano, step- aerobik, pilates, diksiyon, resim, hüsn-i hat ve granür gibi kurslardır" dedi
Okuma yazma kurslarına verdikleri önemi de belirten Kaya, "Okuma yazma ve aile eğitim kurslarımızda alan taramaları ile belirlenip özellikle dezavantajlı gruplara yönelik okuma yazma ve aile eğitimi kursları düzenledik. Ayrıca '183 bin liralık yeni operatörler Kırklareli'mizi inşa ediyor' adlı projemizi gerçekleştirip kurumumuza iş makinası simülasyonu kazandırdık. Bu proje kapsamında açtığımız ekskavatör ve bekoloder kurslarımızda da eğitimlerimizi gerçekleştirip kursiyerlerimize belgelerimizi kazandırdık" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Kerim Sanık ve Şube Müdürleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.
(SV-MEF-Y)

24.05.2017 19:33:53 TSI
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