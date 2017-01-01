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Nida Yazıcıoğlu, Salihli Belediyespor'da



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, Nida Yazıcıoğlu'yu renklerine bağlayarak, ilk transferini gerçekleştirdi.

Baş Antrenör Bora Şensoy ile yeniden anlaşarak sözleşme yenileyen yeşil-beyazlı ekip, ilk olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan, pasör Nida Yazıcıoğlu'nu transfer etti.

Voleybola Vakıfbank altyapısında başlayan 28 yaşındaki Yazıcıoğlu daha sonra sırasıyla, Çanakkale Belediyespor, Coşkunöz Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Salihli Belediyespor, Rota Koleji, Maltepe Yalı, Bayramiç, Samsun Anakent ve geçtiğimiz sezonda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Kariyerine yeni başarılar eklemek için Salihli Belediyespor'u tercih ettiğini belirten Nida Yazıcıoğlu, "Hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Daha önce bu kulüpte final oynamıştım. Aynı başarıyı tekrar göstermek istiyorum" dedi.

Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ise Baş Antrenör Bora Şensoy'un istediği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

(BA-ÖND-Y)



24.05.2017 19:52:05 TSI

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